市井紗耶香、“秋が香る”手作りおばんざいを披露「ここに秋刀魚があると最高」
元モーニング娘。の市井紗耶香（41）が27日、自身のインスタグラムを更新。“秋が香る”手料理を披露した。
【写真】秋が香る“手料理”を披露した市井紗耶香
「ここに秋刀魚があると最高」とつづり、食卓ショットをアップ。きのことさつまいもの炊き込みご飯や、れんこんが入った料理などが並ぶ、秋らしい手作りの「#おばんさい」を披露した。写真には写っていないが「となりは豚汁でした」と献立も紹介している。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。
【写真】秋が香る“手料理”を披露した市井紗耶香
「ここに秋刀魚があると最高」とつづり、食卓ショットをアップ。きのことさつまいもの炊き込みご飯や、れんこんが入った料理などが並ぶ、秋らしい手作りの「#おばんさい」を披露した。写真には写っていないが「となりは豚汁でした」と献立も紹介している。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。