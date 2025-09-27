◇MLB パドレス7-4ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ペトコ・パーク)

パドレスのダルビッシュ有投手が日本時間27日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。5回2失点で5勝目を挙げ、試合後に取材に応じました。

ダルビッシュ投手は初回、1アウトから2番マルテ選手に初球の直球を右中間スタンドに運ばれ、先制のソロ本塁打を被弾。続く2回は無失点に抑えるも、3回に1アウトから9番マッカーシー選手にソロ本塁打を浴び、追加点を許します。

それでも打線が4回に3連打で1点を返すと、2アウト満塁の場面で1番フェルナンド・タティスJr.選手に第24号満塁ホームランが飛び出し、逆転に成功。

ダルビッシュ投手は5回79球を投げて被安打6、与四球2、奪三振4、2失点で5勝目を手にしました。

この日の投球について、ダルビッシュ投手は「今日はあまり良くなかったですね。最近ブルペンでかなり球数を投げているので、それでちょっと疲れが完全に抜けていなかったのかなという感じはします」と率直にコメント。

ポストシーズンに向けては、「別に逃げも隠れもできませんから、ちゃんと自分の実力を1球目から壊れてもいいという気持ちで投げたい」と話しました。

チームはすでにワイルドカードゲームで古巣でもあるカブスと戦うことが決まっており、今永昇太投手や鈴木誠也選手も在籍。

まだどちらかのホームで開催になるかは残り2試合次第ですが、「今永くんも鈴木くんもそうですけど、カブスは自分がすごくお世話になった球団ですし、球場もすごいし、ファンの方々もすごく支えてくださったので、またそういうところで投げる機会があれば、すごく幸せを感じながら投げたいと思います」と話しました。