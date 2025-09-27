【あす28日（日）の気温は？】天気下り坂で気温差にも注意 日中は蒸し暑く真夏日のところも
西から伸びる前線の影響で、天気は下り坂です。九州は午前中から雨の所があり、四国・中国・近畿も、午後は次第に雨が降り出すでしょう。東海や関東、北陸は、日中、日差しも出ますが夜は遅い時間ほど雨の範囲が広がりそうです。北日本は、あさってに日付が変わるころから、天気が崩れる見込みです。
あすの気温です。あす朝は、けさより冷える所が多いでしょう。日中の気温は、きょうと同じくらいか高く、大阪や名古屋、金沢は真夏日の予想です。西日本を中心に、きょうより蒸し暑く感じられるでしょう。東京はきょうとだいたい同じ28℃の予想です。北日本は、朝と日中の気温差が大きくなりますので、服装などでうまく調節してください。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：26℃ 釧路：22℃
青森 ：27℃ 盛岡：26℃
仙台 ：26℃ 新潟：28℃
長野 ：28℃ 金沢：30℃
名古屋：30℃ 東京：28℃
大阪 ：31℃ 岡山：28℃
広島 ：25℃ 松江：29℃
高知 ：27℃ 福岡：29℃
鹿児島：32℃ 那覇：32℃
週間予報です。月曜日は全国的に曇りや雨の予想で、北陸や東北では大雨のおそれがあります。火曜日と水曜日は、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、弱い雨の降る所もありそうです。木曜日は再び広い範囲で晴れるでしょう。