西から伸びる前線の影響で、天気は下り坂です。九州は午前中から雨の所があり、四国・中国・近畿も、午後は次第に雨が降り出すでしょう。東海や関東、北陸は、日中、日差しも出ますが夜は遅い時間ほど雨の範囲が広がりそうです。北日本は、あさってに日付が変わるころから、天気が崩れる見込みです。

あすの気温です。あす朝は、けさより冷える所が多いでしょう。日中の気温は、きょうと同じくらいか高く、大阪や名古屋、金沢は真夏日の予想です。西日本を中心に、きょうより蒸し暑く感じられるでしょう。東京はきょうとだいたい同じ28℃の予想です。北日本は、朝と日中の気温差が大きくなりますので、服装などでうまく調節してください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：26℃ 釧路：22℃

青森 ：27℃ 盛岡：26℃

仙台 ：26℃ 新潟：28℃

長野 ：28℃ 金沢：30℃

名古屋：30℃ 東京：28℃

大阪 ：31℃ 岡山：28℃

広島 ：25℃ 松江：29℃

高知 ：27℃ 福岡：29℃

鹿児島：32℃ 那覇：32℃

週間予報です。月曜日は全国的に曇りや雨の予想で、北陸や東北では大雨のおそれがあります。火曜日と水曜日は、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、弱い雨の降る所もありそうです。木曜日は再び広い範囲で晴れるでしょう。