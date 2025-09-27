鶴嶋乃愛、美スタイル際立つ黒×ピンクコーデに絶賛の声「プリンセスみたい」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2025/09/27】モデルの鶴嶋乃愛が27日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鶴嶋乃愛、美脚スラリのミニスカ姿
鶴嶋は「＃のあくろーぜっと」と私服を公開。黒いタートルネックのトップスにピンクのミニスカートを合わせたガーリーなコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「プリンセスみたい」「可愛すぎる」「さすがの着こなし」「スタイル抜群」「すべてが憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
