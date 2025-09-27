森の中をさまようニンゲン。蜘蛛のような巨大な魔獣に襲われ大ピンチ！／新！ニンゲンの飼い方
『新！ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）第3回【全9回】
【漫画】『新！ニンゲンの飼い方』を第1回から読む
ここは魔獣や魔人が住む世界。この世界では数年に一度、まるで転生されたように「ニンゲン」が現れる。食べ物や気温の変化に配慮しなければならず、すぐに体調を崩したりケガをしてしまうひ弱な「ニンゲン」は育てるのは大変だが、ウネ（犬）やノサ（猫）、エシグ（うさぎ）にはない独特の忠誠心や賢さ、愛らしさがあるのだった――。シリーズ第3弾となる本作では、これまでのニンゲンと違い気性が荒く、触れようとすると何かで切りつけてくる「ブシ」が登場。新たな“ニンゲン飼い”として登場する魔獣のフフは、果たしてブシと仲良くなることはできるのか――？ 魔獣や魔人とニンゲンとの不思議な触れ合いを描いた『新！ニンゲンの飼い方』をお楽しみください！
