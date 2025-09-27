【マリメッコ】のデニムコレクションが人気上昇中！〈マリメッコ マリデニム〉のこだわりと魅力

デビュー以来、着々とファンを増やしている〈マリメッコ マリデニム〉。2025年からは定番化し、コレクションごとに新しいスタイルを発表しています。多くの人が魅了されるその魅力に迫ります！

相性抜群だったマリメッコとデニム！

ーー2024年秋にスタートした〈マリメッコ マリデニム〉。待ちに待ったデニムコレクションですが、ブランドとしては必然的な流れだったとプレスの西浜さんは語ります。

「コレクションの一部として展開するようになったのは最近のことですが、デニムはマリメッコのブランド、デザイン哲学、そして衣服として、創成期からさまざまな形で強いつながりがありました」

ーーシルエットの美しさやマリメッコらしい大胆なデザインは、デビュー直後から話題に。特にこだわっている点はどんなところでしょうか？

「長く愛用していただけるようにフィット感と素材感の両方向からアプローチを加えています。さらにシーンを選ばずに活躍するよう、現在の日常生活を意識した高水準な仕上がりを目指しました。エレン・マッカーサー財団の〈ジーンズ・リデザイン（The Jeans Redesign）〉のガイドラインに基づいてデザインをされていることも特筆すべき点だと思います」

ーーデビューして約1年、どんなリアクションが届いているのでしょうか？

「このコレクションをきっかけにファンになったという、20代のお客様の声が届いています。男性のお客様が増えているのも、〈マリメッコ マリデニム〉の特徴になっています」

ーー既存ファンに限らず、新規ファンの心も確実にキャッチしている〈マリメッコ マリデニム〉。今後もコレクションごとに新しいシーズンスタイルを発表する予定だといいます。

早速、この秋冬の編集部注目アイテムをご紹介します。

ウニッコ×デニム！ コレクションを象徴する1本

Maridenim Barrel Unikko ジーンズ \46,200／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

60年以上愛されるブランドアイコン、ウニッコを全面にプリントしたデニムは、マリメッコらしさを存分に味わえます。オリジナルのフロントボタンやバックのラベルなど、細部にまでこだわったデザインもたまりません。

これからの季節に活躍するデニムシャツ

Maridenim Vaihe Unikko シャツ \66,000／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

レイヤードの調整がしやすいデニムシャツは、寒暖差を感じる秋のマストアイテム。オーガニックコットン80％、リサイクルコットン20％を使用した環境への配慮もうれしい。

上質なデニム地＆シルエットで上品な装いを

Maridenim Suoritus Unikko スカート \50,600／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

ゆるやかに広がるフレアなシルエットと膝下まで伸びる丈感がクラシカルなムードを醸し出すスカート。経年変化が楽しみになるノンストレッチのコットンデニムを採用。

品が漂うリラックスカジュアルが完成！

Maridenim Poweri Unikko デニムジャケット ブルー \70,400／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

Maridenim Poweri Unikko デニムジャケット ブラック \70,400／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

重ね着もスマートにこなすゆとりのあるシルエットと胸もとのウニッコモチーフの刺しゅうがポイント。自然な色落ち感でUSED調の風合いを感じるブルーと、ウォッシュ加工を施したブラックが揃います。

大ぶりウニッコが楽しい、レトロなワンピース

Maridenim Somasti Unikko ワンピース ブルー \59,400／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

Maridenim Somasti Unikko ワンピース ブラック \59,400／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

軽やかな膝上丈とボディラインを拾いにくいAラインシルエットで60年代のムードが香るワンピース。カットソーやローゲージニット、パンツなどレイヤード次第で幅広い着こなしができます。

ブランドロゴが華やかなブルージーンズ

Maridenim Loose Logo S ジーンズ \50,600／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

ブランドのロゴを大胆にプリントしたデニムは、ルーズ感のあるシルエットとワイドなフルレングスで、ウニッコデニムとは異なる魅力を放ちます。便利な5ポケットタイプ。

ジャケット感覚で着たいデニムシャツ

Maridenim Vaihe Logo シャツ \66,000／マリメッコ（ルック ブティック事業部）

フロントとカフスのデニムボタンによってジャケットライクにもコーディネートできるシャツ。シンプルなシルエットで、どんな着こなしにもマッチするオールマイティさも魅力。

マリメッコならではのポップさをデニムに落とし込んだ〈マリメッコ マリデニム〉。生地やシルエット、ボタンやラベルの細部にまでこだわりの詰まったコレクションのすばらしさを、ぜひご自身で感じてみてください。

ルック ブティック事業部

03-6439-1647

※価格はすべて税込みです

Senior Writer：Hiroko Ishiwata