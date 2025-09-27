9人組グループ・Snow Manのラウールさん（22）と向井康二さん（31）が、28日に日本テレビで放送予定の番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（関東ローカル）で、静岡を巡りました。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅をするこの番組。28日放送予定のではラウールさんと向井さんが静岡を巡りました。

歴史的なスポットである浜松城を訪れるとラウールさんが思わずある言葉を叫び、浜松餃子を食べると「最高だね」と2人で笑顔に。また、浜名湖で体を動かし、その後は静岡おでんを囲んでひと息つく場面も見られます。

さらに、“お互いの活躍”が話題になった時には、向井さんがラウールさんへの“圧倒的な才能と情熱”に対するリスペクトを告白。向井さんが「年下だけど尊敬できる」と話すと、ラウールさんは照れ笑いを見せていました。

『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』のは、28日午後4時25分から放送予定です。