『YAIBA』第2期“かぐや編”制作決定 PV解禁！かぐや役・小清水亜美、ツキカゲ役・内山昂輝コメント到着
テレビアニメ『真・侍伝 YAIBA』第2期“かぐや編”が制作されることが決定した。あわせてビジュアル、PVが公開され、かぐや役・小清水亜美、ツキカゲ役・内山昂輝よりコメントが到着した。
【動画】三つ巴の戦い！公開された『YAIBA』第2期“かぐや編”のPV
第1期最終話となった24話で突如上空に出現した巨大な船。船から現れたのは、千年の眠りから覚めたいう月の支配者・かぐや。たちはだかるかぐやから日本を救うため天下一のサムライになることを決意した刃。そして世界の支配を目論む鬼丸。そんな３人の三つどもえの戦いを描く第2期”かぐや編”となる。
ビジュアル内には雷神剣をかざす刃と妖艶な笑みを見せるかぐや、そして鋭い視線を向ける鬼丸の姿が描かれている。あわせて解禁となった第2期制作決定PVでは、目の前に現れた月の支配者・かぐやに目をみはる刃と鬼丸の姿が。さらに庄之介に乗るさやかと武蔵、そしてかぐやの側近であるツキカゲも映し出されている。果たして「この地球の女王となる」と豪語するかぐやの正体と、再び動き出した千年前の因縁とは…。さらなる強さを求める刃の戦いに期待の高まるPVになっている。
『YAIBA』は、『名探偵コナン』で知られる青山剛昌氏が描く漫画が原作で、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃が、ふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進するアクション活劇。ライバル・鬼丸猛と出会い、鬼丸が「伝説の魔剣」を手にしたことから始まるスペクタクル満載な旅路を描くストーリー。
『週刊少年サンデー』（小学館）で1988年〜1993年まで連載され、コミックス累計部数は1700万部を突破する人気作品で、テレビアニメが1993年〜1994年にかけて放送。2025年4月より放送がスタートした完全新作アニメは、1994年4月のアニメ最終話の放送以来、約30年ぶりとなり、シナリオは青山氏が完全監修を行っている。
■小清水亜美コメント
子供の頃見ていた作品に関わらせていただける嬉しさと、同時にプレッシャーも感じています。当時の私にとってかぐや様はとっても怖い存在で、女の子が老婆のようになってしまうシーンを鮮明に覚えています。そんな素晴らしい衝撃をもたらせる芝居が私にも出来るものなのか…四苦八苦すると思いますが全力で頑張ります！
■内山昂輝コメント
原作で描かれたキャラクターのイメージを大切にしてアフレコに参加しました。物語の途中からの参加となりましたがスタッフ・キャストのみなさまがとても暖かく迎えてくださったのでのびのびとお仕事することができました。アニメ「真・侍伝YAIBA」をどうぞお楽しみください！
