唐沢寿明主演『コーチ』メインビジュアル解禁 主題歌はマカロニえんぴつの書き下ろし「パープルスカイ」【コメントあり】
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（10月17日スタート 毎週金曜 後9：00）のメインビジュアルが、27日に解禁された。
【画像】『コーチ』の出演者
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
主人公の向井光太郎を演じるのは、テレ東連続ドラマ約7年ぶりの主演となる、唐沢。向井にコーチをされる若手刑事役を倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛といった今旬の俳優陣が務め、さらに彼らを取り巻くメンバーとして古田新太、木村多江が出演する。
今回解禁されたメインビジュアルには、向井の厳しくも温かみを持った眼差しと、それぞれの想いを胸に向井を見つめる若手刑事たちの姿が。「刑事を教えてくれたのは、刑事じゃない男。」という一言。謎が多い向井のバックグラウンドもうかがわせるデザインになっている。
また主題歌に、マカロニえんぴつの書き下ろし「パープルスカイ」が決定した。持ち味の“エモい”サウンドはそのままに、若手刑事たちの前に進もうとする力強い意志を表現した仕上がりとなっている。
■マカロニえんぴつ・はっとり(Vo＆Gt)コメント
ひさびさのアップテンポナンバーが作れました。ドラマ「コーチ」のテーマを自分なりにかみ砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています。
