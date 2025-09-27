大相撲秋場所は27日、東京・両国国技館で14日目の取組が行われ、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が関脇の若隆景（30＝荒汐部屋）をはたき込みで下して2敗を死守し、賜杯の行方は千秋楽の横綱直接対決へと持ち越された。優勝争い単独トップの横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は対戦相手だった大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）が休場したため不戦勝で13勝1敗。ただ一人1差で追う豊昇龍が敗れた場合は、相撲を取らずに大の里の2場所ぶり5度目の優勝が決まる異例の事態だったが、先輩横綱が結びで意地を見せた。

豊昇龍は立ち合いで右に変化して若隆景を土俵にはわせ、一瞬で勝負を決めて優勝へ望みをつないだ。今場所は11連勝の快進撃から12、13日目に連敗を喫し、逆転優勝へ負けられない14日目で関脇を相手に変化を選択。その瞬間、館内からは大歓声が起こったが、すぐにざわめきに変わった。敗れた若隆景は大関獲りの場所だったが、6勝8敗で負け越しが決まった。

琴桜は「右膝内側側副じん帯損傷で全治3週間の見込み」の診断書を日本相撲協会に提出し休場した。師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）によると、13日目の豊昇龍戦で寄り切った際に右膝を外側から蹴られ負傷。師匠は「本人も大事な一番なので出たいと思う気持ちはあった。無理させても仕方ない」と話した。

琴桜の休場が館内にアナウンスされるとざわつく観客も。大の里は淡々とした表情で勝ち名乗りを受けた。

新小結の安青錦は平戸海をはたき込みで下して新入幕から4場所連続で11勝を挙げた。隆の勝は突き出しで関脇・霧島を破って11勝目。霧島は負け越しが決まった。