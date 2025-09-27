Snow Manラウール＆向井康二、静岡旅 向井がラウールの“圧倒的な才能と情熱”を語る
9人組グループ・Snow Manの日本テレビ×ディズニーによるトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man−Traveling with Snow Man−』（後4：25〜後4：55※関東ローカル）のEpisode6が、あす28日に放送される。
【番組カット】仲良すぎ！相合い傘をしながら歩く向井康二&ラウール
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
Episode6では、ラウールと向井康二が、AI風ロボ「タビィ」とともに静岡を巡る。歴史的な魅力あふれるスポット浜松城では、ラウールが思わず“ある言葉”を叫ぶ。皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔になる。
さらに、浜名湖では体を動かし、テンションが上がる2人。アクティブなひとときを終え、静岡おでんを囲んでほっとひと息つく。タビィから“お互いの活躍”について聞かれると、向井がラウールへのリスペクトを語る場面も。「年下だけど尊敬できる」と語る向井に、ラウールはちょっぴり照れ笑い。その“圧倒的な才能と情熱”に向井がリスペクトする理由とは。線香花火を眺めながら、ゆったりと流れる時間を過ごす2人の姿も収められている。
【放送＆配信スケジュール】
※放送時間（関東ローカル）は、午後4時25分から午後4時55分
Episode1：7月27日※配信中
Episode2：8月10日※配信中
Episode3：9月7日※配信中
Episode4：9月14日※配信中
Episode5：9月21日※配信中
Episode6：9月28日
Episode7：10月5日
Episode8：10月19日
Episode9：10月26日
Episode10：11月2日
【番組カット】仲良すぎ！相合い傘をしながら歩く向井康二&ラウール
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
さらに、浜名湖では体を動かし、テンションが上がる2人。アクティブなひとときを終え、静岡おでんを囲んでほっとひと息つく。タビィから“お互いの活躍”について聞かれると、向井がラウールへのリスペクトを語る場面も。「年下だけど尊敬できる」と語る向井に、ラウールはちょっぴり照れ笑い。その“圧倒的な才能と情熱”に向井がリスペクトする理由とは。線香花火を眺めながら、ゆったりと流れる時間を過ごす2人の姿も収められている。
【放送＆配信スケジュール】
※放送時間（関東ローカル）は、午後4時25分から午後4時55分
Episode1：7月27日※配信中
Episode2：8月10日※配信中
Episode3：9月7日※配信中
Episode4：9月14日※配信中
Episode5：9月21日※配信中
Episode6：9月28日
Episode7：10月5日
Episode8：10月19日
Episode9：10月26日
Episode10：11月2日