BUMP OF CHICKEN、『ヒロアカ』FINAL SEASONのEDテーマ担当が決定「とても誇らしく、幸せ」
10月4日から放送がスタートするテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマに、BUMP OF CHICKENが書き下ろした新曲「I」が起用されることが発表された。本作のために書き下ろされた新曲で、10月11日放送回より使用される予定。
【動画】BUMP OF CHICKENに決定！『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDテーマ発表映像
『僕のヒーローアカデミア』は、『週刊少年ジャンプ』にて2014年から10年間連載され、2024年8月に完結。シリーズ累計発行部数は1億部を突破しており、テレビアニメも2016年の第1期放送から全7シリーズが展開されてきた。10月から始まる『FINAL SEASON』で、その物語がついに完結を迎える。
WEB上ではテレビアニメシリーズの歴代オープニング＆エンディングテーマとそのアーティストをフィーチャーする特別企画『僕のヒーローアカデミア 歴代OP&ED“ワン・フォー・オール”』が行なわれるなど、『FINAL SEASON』の放送前からすでに盛り上がりを見せている。
数々のアーティストが物語を彩るテーマ曲というバトンを繋いできたなか、最終章のエンディングテーマを託されたのはBUMP OF CHICKEN。バンドにとっては、2023年リリースの10枚目のアルバム『Iris』以来、約1年ぶりの新作となる。メンバーは「メンバー全員大ファンであるヒロアカのエンディングテーマを担当させていただく事、とても誇らしく、幸せに思います。心を込めて全力で制作しました。ファイナルシーズン楽しみにしています！」とコメントを寄せている。
また、今回の発表とあわせて新たなアーティスト写真も公開された。撮影は写真家・太田好治氏が担当。クールな視線を見せる4人の姿が印象的なビジュアルとなっている。
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて10月4日より毎週土曜午後5時30分に放送予定。オープニングテーマには、ポルノグラフィティの「THE REVO」が起用される。
【動画】BUMP OF CHICKENに決定！『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDテーマ発表映像
『僕のヒーローアカデミア』は、『週刊少年ジャンプ』にて2014年から10年間連載され、2024年8月に完結。シリーズ累計発行部数は1億部を突破しており、テレビアニメも2016年の第1期放送から全7シリーズが展開されてきた。10月から始まる『FINAL SEASON』で、その物語がついに完結を迎える。
数々のアーティストが物語を彩るテーマ曲というバトンを繋いできたなか、最終章のエンディングテーマを託されたのはBUMP OF CHICKEN。バンドにとっては、2023年リリースの10枚目のアルバム『Iris』以来、約1年ぶりの新作となる。メンバーは「メンバー全員大ファンであるヒロアカのエンディングテーマを担当させていただく事、とても誇らしく、幸せに思います。心を込めて全力で制作しました。ファイナルシーズン楽しみにしています！」とコメントを寄せている。
また、今回の発表とあわせて新たなアーティスト写真も公開された。撮影は写真家・太田好治氏が担当。クールな視線を見せる4人の姿が印象的なビジュアルとなっている。
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて10月4日より毎週土曜午後5時30分に放送予定。オープニングテーマには、ポルノグラフィティの「THE REVO」が起用される。