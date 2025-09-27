「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の関西予選Bブロックが9月27日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、決勝戦で久保利明九段（50）が谷川浩司十七世名人（63）に84手で勝利した。この結果、久保九段は2年ぶり2度目となる西軍入りを決めた。

【映像】総手数は297手！準々決勝の久保九段-菅井八段戦

ベテラン勢が躍進した関西Bブロックを制したのは、振り飛車党の第一人者・久保九段だった。

久保九段は2回戦から登場し、初戦で出口若武六段（30）に勝利。続く準々決勝では菅井竜也八段（33）と297手の長手数に及ぶ大激戦を制した。さらに、準決勝では中田功八段（58）を破って決勝戦へ。代表権を争う決勝では、関西の重鎮・谷川十七世名人と激突することとなった。

決勝戦では、谷川十七世名人の居飛車に対して後手の久保九段が四間飛車を採用。穴熊対銀冠から前例の少ない将棋へと展開した。久保九段は連戦の疲れを見せずに先手の攻めをいなし、終始緩みのない指し回しで快勝。2年ぶり2度目となる代表権を手中に収めた。

久保九段は、「（準々決勝の）菅井八段戦が300手近いということで、特に印象に残った。その将棋を勝てたので、彼の分まで勝ち上がらなければと思っていた」とコメント。「将棋を堪能した充実した一日だった。今後とも応援よろしくお願いします」と晴れやかな笑顔も見せていた。

今期の西日本地区は、ファン選出で藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）、豊島将之九段（35）、山崎隆之九段（44）の出場が決定している。さらに、関西予選Aブロックを突破した稲葉陽八段（37）、関西Bからは久保九段が代表入りし、更なる戦力強化となった。10月5日に予定されている関西Cブロックを突破し、最後の代表入りを決めるのは誰か。今後の戦いからも目が離せない。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

（ABEMA／将棋チャンネルより）