賃貸物件の部屋に仕掛けられていた呪具。返答に窮した犯人が部屋を出た後、現れたモノ／ある設計士の忌録 鎮め物
『ある設計士の忌録 鎮め物』（鯛夢/朝日新聞出版）第11回【全21回】
工務店を営む“私”が仕事の上で時折出会う、安易に手出しできないブラック案件。常人には手に負えない…そんな怪奇がからんだ案件にぶつかったとき、彼が必ず頼るのは、とある筋から知り合った不思議な力を持つ“先生”。その男は法外なギャラと引き換えに、磁場や霊力がうごめく様々な土地建物の、闇に包まれた秘密を解き明かしていく。実話心霊誌『HONKOWA』読者から寄せられた、実在するある設計士の、日の当たるべきでない裏の仕事の忌録を描いた『ある設計士の忌録』（1〜5巻）。好評につき、再掲載でお届けします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
