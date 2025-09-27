フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。

サウスポーとしてロッテ、中日、巨人で活躍した前田幸長氏はロッテ時代にルーキーイヤーから６年連続でＢクラスに低迷したものの星野仙一さんが率いていた中日への移籍で野球人生が大きく変わったと振り返った。

前田氏は「キャンプインの前日の１月３１日に全体ミーティングあって、そのときに星野監督が『最下位覚悟で優勝を狙う！』って言ったんです。僕、ロッテだったんで。ロッテから移籍１年目だったんで。『優勝？何言ってんの？』っていうような感じで。そしたら１９９９年にドラゴンズで優勝してビールかけをやらせてもらって。こんなに楽しいことあるんだ…っていうのが非常に印象に残ってますね」と述懐した。

浜田から「星野監督に怒られたっていうことはあるんですか？」と聞かれた前田氏は「パリーグは当時、『うりゃー！』って投げて『うりゃー！』って打つ野球だったんですね。パリーグの野球から緻密なセリーグに来て。『うりゃー！』って投げてガーンってホームラン打たれて監督室に呼ばれるんですよ。（星野さんから）『いつまでもロッテの野球をやってんじゃねえぞ』と。で、どんどんヒートアップして顔が最後ここまで来ました」と怒りの形相を眼前まで突き付けられたという。

前田氏が「厳しい言葉で『顔の形を変えてあげようか？』って星野さんに言われました」と明かすと、浜田は「ホンマかいな。頼むで…。でも、分かる！」と納得しながら爆笑していた。