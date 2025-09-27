「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、ＢＤ１６でわずか４秒でＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野は、ＢＤ５連敗中の“北九州最狂喧嘩屋”松井健とベアナックルＭＭＡ完全決着ルールで対戦したが、異例の事態となった末に引き分けに終わった。

最初の１分間では体格に勝る松井が組み付いて、アンディを投げ倒すと、上から拳をたたき込んでいった。アンディは足関節を狙ったが、極められず延長へ。延長でも松井が再び上となったが、攻防の中でアンディの指が松井の左目に入り、ドクターチェックに。長い中断の後に再開。延長１分間のゴングが鳴った後、松井の怒りが収まらず「わざとだろ！」と激高。マウスピースを投げ捨てると、水を投げ捨て詰め寄り続けた。そのまま金網の外に出て、アンディのセコンドについていたサップ西成らに詰め寄り、無効試合のアナウンスが告げられた。

その後、金網に戻ると、アンディに前蹴りを見舞い、会場は騒然。金網外のサップらに目つぶしと金的行為を訴え「目わざとでしょ？」、「わざとじゃねえ」と怒鳴り合う流れに。解説の勝俣州和やプロレスラーのウナギサヤカもポカンとした顔を浮かべた。

溝口勇児ＣＯＯが金網に入り、もう１回試合をやることを宣言。再戦となり、再開後は松井が一気に攻め立てて、アンディの首を絞めにいった。最初の１分では決着がつかず、延長に突入。松井が投げにいったところをアンディがうまく後ろに回り首を絞め、落としいったが、松井も回避。その後も決着がつかず、５回目のラウンドで最終ラウンドに。最後は松井が完全にチョークで捉える絶好のチャンスがあったが、ゴングが鳴り、決着はつかず、ドローに。最後は松井がアンディを助け起こして、ノーサイドとなった。

２人は前日計量でも乱闘を繰り広げ、計量、フェースオフを終えた後、アンディが後ろを向いた松井に軽い蹴りを見舞い、松井が激怒。セキュリティに止められながら小競り合いが続いた後、松井がパイプ椅子を持ち出し、投げ飛ばす場面も。その後も松井は「お前調子にのんなよ！」と怒りの形相で詰め寄っていた。

