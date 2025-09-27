陸上女子で東京世界陸上代表の田中希実が２７日、都内で所属のニューバランスのイベント「Ｒｕｎ Ｙｏｕｒ Ｗａｙ． Ｐａｒｋ Ｔｏｋｙｏ」に出席。一般参加選手のレースでは、スターターを務めた。

女子１５００、５０００メートルに出場した世界陸上の舞台、国立競技場の側で行われたイベント。激闘の余韻残る会場で、ニューバランスとしては初めて公道を使用してのイベント開催となった。２度号砲を鳴らした田中は「スタートの瞬間というのはやっぱり、ドキドキするなと。タイミングが遅れたらどうしようとかドキドキするけど、今日は全体的にうまくいってよかった」と、笑顔で振り返った。

世界陸上を終えて、初の公の場。明治公園はイベント一色で、田中も一般ランナーとの握手や写真撮影に丁寧に応じた。「ランニングを楽しむ文化、気持ちが人としては原点だと改めて気づかせていただいた」。そして「世界陸上が終わった直後は寂しい気持ちというか。今まで努力してきた分を、方向性をどこにしていこうかと考えたりもしたけど、今日静かになった国立競技場を見て、不思議な気持ちがしたり。あの時の空間というのは、特別だったと再認識するきっかけになった」と語った。

オフ期間を経て、１１月からは約２週間、ケニアに渡る予定。「気の向くままに走る、野生の感覚で走るという生活を送ってみたい」と言う。１２位だった５０００メートルの決勝レースを振り返り「最後の最後まで、無我夢中で駆け抜けられたかというと、最後は足が止まってしまっていた。最後は恐怖というのが、足を止めてしまったのかなと。実力がついている部分が、逆に出せなかったらどうしようという不安に変わっていると思うので。実力がついてると言い聞かせるまでもなく、自然と出てくる状態にまで持って行かないといけない。これから、野生の感覚を取り戻していきたい」と、今後を見据えた。