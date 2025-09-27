女優の鈴木砂羽（53）が27日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。SNSでの誹謗（ひぼう）中傷に思うことを明かす場面があった。

9年ぶりの番組出演となり、「鈴木砂羽が語る50代の美容スペシャル」として放送。「NON STYLE」の石田明が「ますますなんか美しさに磨きがかかっていると言いますか。やっぱ美容に結構にやっぱ力入れてらっしゃるんですか？」と質問。鈴木は「私はもう53（歳）になったんで、頑張ろうかなと思って」。

「ナインティナイン」の岡村隆史は「僕はもうやっぱ綺麗になりたい」といい、「注射みたいなんは、やっていこうかなと思ったり。注射的なモノ。でもそれは定期的に入れる覚悟があるのか？っていうのを今、自分で」と告白。鈴木が「あんのか？だったらいいじゃん、1回ぐらい」とアドバイス。岡村は「だからまだ今、自分の中でちゃんとやろうとしているのは化粧水、美容液、乳液っていうのを寝る前にちゃんとやるっていうだけをやってます」と話した。

これに、鈴木は「私は、自分の先生にいろいろ顔の相談するときに聞いてるのは、入れて顔が変わるとかそういうのじゃなくて、さっき化粧水も乳液も美容液もやってるって言ったじゃないですか。そういうものを直接こっちの下に入れるんですよ」と説明。岡村が「栄養を下に入れる？塗るんじゃなくて中に？」と驚き。

「だからそれを一口に、皆さんがおっしゃる整形って言ったら整形なのかもしれないけど」と鈴木。「でもそうじゃなくて、アンチエイジングとか、あとは私がよく先生に聞いているのは再生医療。自分の持っている細胞を活かして、そういうのを活性化させるみたいな。そっちの方が入れて盛る美容よりも今そっちの方が最先端だって。だからそういう先生の話を聞いて、“じゃあ私、やってみようかな”っていう実験はたまにして」と明かした。

「で、今もこれきっとXに“やっぱりやった”“整形やった”“鈴木砂羽整形やった”でバーって出てきて“顔違う”って（書かれる）。まあ言われてもしょうがないなと思って」と笑い飛ばした。