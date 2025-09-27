日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の28日（日）の天気

東日本や北日本は、日中は広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、天気は西から下り坂です。九州は雨や雷雨で、激しく降る所があるでしょう。四国も朝から雨が降り、中国、近畿、東海も、夕方から夜にかけて、雨の降り出す所が多そうです。お帰りが遅くなる方は、雨具を持ってお出かけください。関東でも夜は雨のパラつく所があるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。

朝の気温は、西日本では22℃前後の所が多く、鳥取は16℃まで下がるでしょう。鹿児島は25℃と、熱帯夜が続きそうです。最高気温は、九州や近畿、北陸で30℃前後の所が多く、金沢は9日ぶりの真夏日になりそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌　　　14℃（±0　9月中旬）
仙台　　　15℃（-3　10月上旬）
新潟　　　16℃（-2　平年並み）
東京都心　21℃（-1　9月中旬）
名古屋　　22℃（＋1　9月中旬）
大阪　　　20℃（-2　平年並み）
広島　　　21℃（-1　9月中旬）
高知　　　22℃（±0　9月中旬）
福岡　　　23℃（-2　9月上旬）
鹿児島　　25℃（±0　熱帯夜）
那覇　　　27℃（-1　熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌　　　26℃（＋1　8月下旬）
仙台　　　26℃（-2　9月上旬）
新潟　　　28℃（＋2　9月上旬）
東京都心　28℃（±0　9月中旬）
名古屋　　30℃（-1　9月中旬）
大阪　　　31℃（＋1　9月上旬）
広島　　　25℃（-3　10月上旬）
高知　　　27℃（-4　10月上旬）
福岡　　　29℃（＋2　9月中旬）
鹿児島　　32℃（±0　8月下旬）
那覇　　　32℃（-1　真夏並み）

■全国の週間予報

29日は九州から東北の広い範囲で雨が降り、北陸では大雨となる所がありそうです。土砂災害などに十分、注意が必要です。30日は九州で曇りや雨となるほかは、晴れ間が出ますが、10月1日は再び雨の降る所が多くなるでしょう。その先も、天気は周期的に変わりそうです。