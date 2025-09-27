■全国の28日（日）の天気

東日本や北日本は、日中は広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、天気は西から下り坂です。九州は雨や雷雨で、激しく降る所があるでしょう。四国も朝から雨が降り、中国、近畿、東海も、夕方から夜にかけて、雨の降り出す所が多そうです。お帰りが遅くなる方は、雨具を持ってお出かけください。関東でも夜は雨のパラつく所があるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。

朝の気温は、西日本では22℃前後の所が多く、鳥取は16℃まで下がるでしょう。鹿児島は25℃と、熱帯夜が続きそうです。最高気温は、九州や近畿、北陸で30℃前後の所が多く、金沢は9日ぶりの真夏日になりそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 14℃（±0 9月中旬）

仙台 15℃（-3 10月上旬）

新潟 16℃（-2 平年並み）

東京都心 21℃（-1 9月中旬）

名古屋 22℃（＋1 9月中旬）

大阪 20℃（-2 平年並み）

広島 21℃（-1 9月中旬）

高知 22℃（±0 9月中旬）

福岡 23℃（-2 9月上旬）

鹿児島 25℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（-1 熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 26℃（＋1 8月下旬）

仙台 26℃（-2 9月上旬）

新潟 28℃（＋2 9月上旬）

東京都心 28℃（±0 9月中旬）

名古屋 30℃（-1 9月中旬）

大阪 31℃（＋1 9月上旬）

広島 25℃（-3 10月上旬）

高知 27℃（-4 10月上旬）

福岡 29℃（＋2 9月中旬）

鹿児島 32℃（±0 8月下旬）

那覇 32℃（-1 真夏並み）

■全国の週間予報

29日は九州から東北の広い範囲で雨が降り、北陸では大雨となる所がありそうです。土砂災害などに十分、注意が必要です。30日は九州で曇りや雨となるほかは、晴れ間が出ますが、10月1日は再び雨の降る所が多くなるでしょう。その先も、天気は周期的に変わりそうです。