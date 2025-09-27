女優でタレントのMEGUMI（44）が26日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。息子の子育てにおける“葛藤”を語った。

この日スタジオでは「子育てで大切にしていること」について話題が上がった。

現在16歳の長男を育てるMEGUMIは「いや〜でも16歳とかになってくると難しい。自分の人生として意見があるし、ストイックな世界にいる自分としては“もうちょっと頑張れよ”って思っちゃうときもあるし、それが出ちゃうときもある。でも彼は彼なりに頑張ってるから…」と思春期の我が子への向き合い方に葛藤を見せた。

それでも「今は何も言わない。見守る」ことを最優先したといい、「ただ、選択肢だけはとにかく用意する。言わないっていう修行を今はしています」と語っていた。

MEGUMIは08年7月に「Dragon Ash」のボーカル・Kjこと降谷建志と結婚し、09年2月に長男が誕生したが、23年12月に離婚した。長男の降谷凪は20年公開の映画「ラストレター」で俳優デビューもしている。