メリット新ブランド「Osolo」登場♡親子で使えるおそろい美髪シャンプー

花王の人気ブランド「メリット」から、親子で一緒に使える新シリーズ「Osolo（オソロ）」が2025年10月4日に誕生です。“大人になっていく娘と母のための、おそろいシャンプー”をコンセプトにしたこのラインは、美髪に欠かせない「脂質」に着目。パサつきやすい大人髪も、細く繊細な子ども髪も、ふと触れたくなるやわらかさへ導きます。親子で香りや仕上がりを共有しながら、バスタイムをもっと心地よいひとときに。

親子で“おそろい美髪”を叶える新提案

シャンプー

コンディショナー

「Osolo」は、親子の異なる髪質や悩みに寄り添う新ヘアケアシリーズ。

シャンプーは花王独自の“ラメラプラットフォーム技術”を採用し、髪内部の脂質流出を抑えながら、摩擦ダメージ*6から守って洗い上げます。

ぷるんとしたジェリークリームを塗り広げてから泡立てる新しい「塗り洗い」が特徴。

コンディショナーは「Osoloリペア処方」で髪内部と表面を同時補修し、毛先までまとまりやすい髪へ導きます。

*6 洗髪による摩擦のこと

ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

やさしい処方と心ときめく香り♡

両アイテムにはホホバオイルやアボカドエキスなど植物由来成分4を配合。サルフェートフリー5、パラベンフリー、合成着色料フリー、弱酸性で、子どもの髪にも安心。

シャンプーはノンシリコーン処方です。香りはガーデニア＆サボン。母と娘がおそろいでまとうやさしい香りが、日常に小さな幸せを添えてくれます。

450ml本体と340mlつめかえを展開し、全国で発売予定です。

*4 ホホバオイル、アボカドエキス、アンズ種子エキス、カミツレ花エキス、グリセリン（保湿）

*5 硫酸系界面活性剤不使用

発売日と購入方法をチェック

「Osolo シャンプー／コンディショナー」は2025年10月4日より全国で発売。

メーカー希望小売価格は設定されていません。親子でシャンプーを共有したいけれど、それぞれの髪質に合うか不安…という声に応えたアイテムです。

美髪成分「脂質」に着目した設計で、大人の髪も子どもの髪も満足できる仕上がりに。秋からの新習慣として、親子での“おそろいケア”を楽しんでみては♪

親子時間をもっと楽しく彩るOsolo♪



「メリット」から誕生した新ブランド「Osolo」は、家族のつながりを大切にする方にぴったりのアイテム。

親子で同じ香りと質感を楽しみながら、毎日のシャンプータイムが愛おしい時間に変わります。髪にやさしい処方と頼れる補修力で、大人の髪にも子どもの髪にも満足の仕上がり。

母娘の距離をぐっと近づけてくれる“おそろい美髪習慣”を、ぜひ取り入れてみてください♡