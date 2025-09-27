アイドルグループ FRUITS ZIPPER のメンバー早瀬ノエルさんが、自身のインスタグラムを更新。私服スタイル画像を多数投稿しました。

【写真を見る】【FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル】「最近のお洋服集どーん」と 私服コーデを大公開「お仕事でもかわいい服着て行く方が気持ちるんるん」



早瀬さんは、「最近のお洋服集どーん」というタイトルで、さまざまな私服コーディネートや、お気に入りの小物を画像で紹介。





白いブラウスに黒いジャンパースカートのシンプルなコーディネートには、

白いソックスに、人気の「MEXICO 66 TGRS」と思われる2本ストラップの靴を合わせ、クラシカルで上品な印象に。





白いシャツにスカート黒いミニスカートは、さわやかな制服風のスタイル。





一方で、レースがあしらわれたグレーのパーカーとチェックのシャツに、フリルのスカートを組み合わせたカジュアルな装いもあり、バラエティ豊かなスタイルが見られます。







早瀬さんは私服に対する思いについても「お仕事でもかわいい服着て行く方が気持ちるんるんだからおすすめ」と伝えており、服装によって気持ちが明るくなると綴っています。







早瀬さんの黒いバッグには、ふわっとしたぬいぐるみなどを付けて、可愛らしさをプラス。小物使いにも、こだわりを感じさせます。





また別の画像では、キャップをかぶり、サングラスを持ち上げたポーズで、カメラに向かって遊び心ある表情を見せ、ボーイッシュに決めています。





雨の日のコーディネートも公開されており、黒いドット柄の傘を差し、白いシャツと濃い色のスカートを組み合わせたスタイルは、しっとりとした雰囲気を醸し出しています。一連の投稿で履いている黒の靴を指して「オニツカの靴これ履き心地良すぎてめっちゃ使ってる」と締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】