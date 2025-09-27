『ドラえもん』史上最大級の展覧会、日本初開催決定！ 個性あふれるドラえもん100体以上が集結
世界中で愛される『ドラえもん』の史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in東京」が、2026年3月27日（金）から、東京・有明に開業予定の“TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）”で開催される。
【写真】日本で初登場！ オリジナルドラえもんやひみつ道具の詳細
■日本会場オリジナルのドラえもんが登場
今回日本で初開催される「100％ドラえもん＆フレンズ in東京」は、世界で活躍しているクリエイターSKラム氏を中心としたAllRightsReservedの特別協力のもと、『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界がひとつになった大規模な展覧会。
会場には、見たことのない個性あふれるドラえもんが100体以上点在するほか、日本ならではの文化と魅力をテーマにした4種類の「日本会場オリジナルドラえもん」や、本展覧会のキーになる日本初登場のひみつ道具「100％友達あつめすず」などが展示される。
また、ドラえもんのまんが・アニメ・大長編、それぞれの世界観を余すことなく体感できるエリアも用意。本の中に入り込んだかのような没入体験が可能なまんがエリアは、『ドラえもん』らしいテーマごとに名場面やエピソードを大迫力で楽しめ、原作の魅力を存分に味わえる。
さらに、ひみつ道具「100％友達あつめすず」が登場する特別映像が上映されるアニメエリアや、1980年から映画化もされた「大長編ドラえもん」の中から選りすぐりの10作品を原画とともに展示する大長編エリアも展開され、『ドラえもん』の世界を堪能できる展覧会となっている。
なお、TOKYO DREAM PARKは、テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。多目的ホール、劇場、イベントスペース、屋上広場、レストラン、スタジオなどを備え、2026年3月27日（金）から、東京・有明に開業予定だ。
