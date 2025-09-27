先制は首位鹿島！ 舩橋の絶妙スルーパス→圧巻の動き出しから冷静フィニッシュ、エウベルが移籍後初ゴール！
鹿島アントラーズは９月27日、J１第32節で名古屋グランパスと対戦。FWエウベルのゴールで幸先よく先制した。
10分、センターライン付近でボールを受けた舩橋佑が前を向き、前線に絶妙なスルーパスを供給。これに反応したのがエウベルだった。圧巻のスプリントで相手DFを振り切って抜け出すと、最後は右足で冷静に狙う。
シュートはGKの足に当たったが、浮いたボールはそのままゴールに吸い込まれた。
今夏、横浜F・マリノスから加入したストライカーはこれが移籍後初ゴールに。首位の鹿島に勢いをもたらす、鮮烈な一撃を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧な連係！ エウベルの先制ゴール！
