第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）の試走会が２７日、陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で行われ、前回の本戦で１９位だった大東大などがコースをチェックした。予選会はハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を全選手が一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで争う。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

前々回の第１００回箱根駅伝で大東大は１０位となり、９年ぶりにシード権を獲得。さらなる躍進を期した前回は１９位に後退し、２年ぶりに予選会に回ることになった。「ここには戻りたくなかったですね」と真名子圭（まなこ・きよし）監督（４７）と厳しい表情で立川駐屯地の滑走路に立ち、コースを走る選手を見守った。

どのチームにとっても「立川の戦い」は厳しいが、大東大が本来の力を発揮すれば上位通過が濃厚だ。２２年４月に真名子監督が就任すると、箱根路から遠ざかっていた大東大が復活。２２年、２３年の予選会はトップ通過しており、エースの入浜輝大（きひろ、４年）と棟方一楽（かずら、３年）は予選会を経験していることも強みだ。「入浜、棟方は調子いいです。２人には予選会の２週間後の全日本大学駅伝（１１月２日）では長い７区（１７・６キロ）、８区（１９・７キロ）を走ってもらうつもりです」と真名子監督はダブルエースに信頼を寄せる。

数少ない懸念が、前回の本戦１区で区間８位と好走した主力の大浜逞真（２年）の負傷だ。２４日に練習拠点の埼玉・東松山市の道路で練習中、自転車と接触しそうになり、その際、自転車と反対側の壁に左膝を強打したという。すぐに病院で検査した結果、幸い、重傷には至らなかったが、予選会の出場は微妙。「就任当初からの不安が的中してしまいました。日が暮れてからの野外走は危険が伴うため極力、避けたかったが、キャンパス内の練習環境の事情で野外走をせざるえない中でのアクシデントでした。大浜は１４人のエントリーには入れるつもりですが、当日まで様子をみて、無理はさせません」と真名子監督は静かに話した。

２２年４月に真名子監督が就任すると、箱根路から遠ざかっていた大東大は復活。「今回はトップ通過にこだわっていません。確実に通過することが一番です」と指揮官は冷静に語る。

２２年度に４年ぶりに箱根駅伝本戦出場に復帰。２３年度に９年ぶりのシード返り咲き。真名子監督率いる大東大の勢いは２４年度に一度、止まったが、２５年度から再び、１９９１年（９０年度）以来の箱根駅伝優勝を目指して、立川の滑走路から上昇気流に乗ろうとしている。