新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王座を保持する狢斥杰性瓧咤瓧鬘紕紕紂複横后砲朱里（３６）と大舌戦を繰り広げた。

Ｓａｒｅｅｅは６月の代々木大会で朱里を破り同王座を戴冠した。一方で朱里は７月６日の後楽園大会を最後に負傷箇所治療のため欠場に入ったが、今月２７日のスターダム東京・後楽園ホール大会で復帰。朱里の復帰戦でＳａｒｅｅｅはレジェンド・伊藤薫の師弟タッグを組み、朱里＆稲葉ともかと対戦した。

試合は３分過ぎ、伊藤が朱里にスリーパーホールドでつかまると、Ｓａｒｅｅｅがドロップキックで阻止。これで火がついた朱里からエルボーを打ち込まれ試合は徐々に激しさを増していった。

７分過ぎＳａｒｅｅｅが伊藤と好連係を炸裂し流れを奪うと、ともかに裏投げを敢行。伊藤のシットダウン式パワーボムからＳａｒｅｅｅのダイビングフットスタンプに繋げ、最後はＳａｒｅｅｅが裏投げでともかから３カウントを奪った。

試合後、マイクを持った朱里から「私はＩＷＧＰを取り返すためにヒジの手術をして復活してきました」と完全復活を宣言されると、Ｓａｒｅｅｅは「はっきり言わせてもらいたいんだけど、復帰して舞台とか決まっちゃってるヤツに今の私が負ける気なんかこれっぽちもないんだわ」と吐き捨てた。これに怒りをあらわにした朱里も「私は今までやりたいこと全部やって、結果出してきてんだわ！ だから、全部本気でやって全部結果出してやるよ」と声を荒げる。

元ワールド王者である朱里の強さと過去の結果を認めたＳａｒｅｅｅだったが、海外での防衛戦も視野に入れているだけに今すぐに挑戦表明を受け入れられないという。「このベルトかけて海外でやりたいヤツがいて、もうちょっとで決まりそうなんだわ。でもお前が本気でこのベルト狙って来るんだったらやってやるよ。それで現実を私が教えてやるから。待っとけよ」とマイクを投げつけた。

Ｓａｒｅｅｅの言葉を受け止めた朱里も「私がしっかりとそのベルト、取り返してやるから。待ってるよ！」と言い返しにらみ合った。