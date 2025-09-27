６人組グループ「ＤＸＴＥＥＮ」が２７日、東京・港区の汐留シオサイト地下歩道特設ステージで、６枚目のシングル「両片想い」（２４日発売）のリリース記念イベントを行った。

詰めかけたファンを前に同曲を熱唱。６人と共演経験のあるお笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上が、同曲のジャケット写真をイメージした特製「ラブリーケーキ」を持参してサプライズ祝福した。

この日は野田クリスタルが不在とあって、６人が村上の“相方”となるべくクイズで相性を競った。村上が指名したのは、３問中１問も正解しなかった寺尾香信。「顔がタイプです。私の集めているイケメンの後輩たちと同じ系統で爽やか」という説明に、落選したメンバーからは「クイズ関係ないじゃないですか！」とブーイングも。寺尾は寺尾で「今まで大尊敬していた方が目の前に…」と大げさな反応で、こちらも「絶対イジってるよね！？」とツッコミを浴びた。

来年１月９日には東京・有明アリーナで、初の単独アリーナ公演を行う。リーダーの谷口太一は「今までで一番大きな会場。ＮＩＣＯ（ファンの愛称）の皆さんも盛り上げてほしい」と呼びかけた。

イベントではシングルのカップリング曲「Ｗａｎｔ ｙｏｕ ｂａｄ」も披露した。