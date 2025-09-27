甘美でまろやか！ブランデーカクテルの魅力とは【THE カクテルバイブル500】
ブランデー【オリンピック（Olympic）】
オリンピックの時期になると飲まれる一杯
1924年、パリの有名ホテル「ホテルリッツ」のフランツ・ベルマイヤー氏がパリオリンピックの際に考案したとされるカクテル。オレンジキュラソーやオレンジジュースが入るため、味わいはフルーティで甘口。
レシピ
ブランデー：20ml
オレンジキュラソー：20ml
オレンジジュース：20ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ひとことメモ
諸説あり。1900年、パリで開催された第2回オリンピックを記念してつくられたともいわれる。
ブランデー【カリオカ（Carioca）】
リオデジャネイロの文化や雰囲気を映し出す
カリオカはブラジル・リオデジャネイロの出身者やリオ独自の文化などを表す言葉。コーヒーリキュールがブラジルをイメージさせ、上品な香りとコクの深い味わい、まろやかな口当たりが楽しいカクテル。
レシピ
ブランデー：30ml
コーヒーリキュール：15ml
生クリーム：20ml
卵黄：1個分
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、充分にシェーク。グラスに注ぎ、シナモンパウダーを振りかけて完成。
ひとことメモ
材料に卵黄を使う場合、素材の分離を防ぐために、いつも以上にシェークすることが重要。
ブランデー（Brandy）とは
ぶどうやりんごなどのフルーツを発酵させて蒸留し樽熟成したお酒の総称だが、一般的にはぶどうを使ったグレープブランデーを指す。産地によって「コニャック」「アルマニャック」と呼び分けられる。りんごを原料としたフランスの「カルヴァドス」なども有名。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡