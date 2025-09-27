甘美でまろやか！ブランデーカクテルの魅力とは【THE カクテルバイブル500】

ブランデー【オリンピック（Olympic）】

オリンピックの時期になると飲まれる一杯

1924年、パリの有名ホテル「ホテルリッツ」のフランツ・ベルマイヤー氏がパリオリンピックの際に考案したとされるカクテル。オレンジキュラソーやオレンジジュースが入るため、味わいはフルーティで甘口。

レシピ

ブランデー：20ml

オレンジキュラソー：20ml

オレンジジュース：20ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

諸説あり。1900年、パリで開催された第2回オリンピックを記念してつくられたともいわれる。

ブランデー【カリオカ（Carioca）】

リオデジャネイロの文化や雰囲気を映し出す

カリオカはブラジル・リオデジャネイロの出身者やリオ独自の文化などを表す言葉。コーヒーリキュールがブラジルをイメージさせ、上品な香りとコクの深い味わい、まろやかな口当たりが楽しいカクテル。

レシピ

ブランデー：30ml

コーヒーリキュール：15ml

生クリーム：20ml

卵黄：1個分

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、充分にシェーク。グラスに注ぎ、シナモンパウダーを振りかけて完成。

ひとことメモ

材料に卵黄を使う場合、素材の分離を防ぐために、いつも以上にシェークすることが重要。

ブランデー（Brandy）とは

ぶどうやりんごなどのフルーツを発酵させて蒸留し樽熟成したお酒の総称だが、一般的にはぶどうを使ったグレープブランデーを指す。産地によって「コニャック」「アルマニャック」と呼び分けられる。りんごを原料としたフランスの「カルヴァドス」なども有名。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡