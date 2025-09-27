整理収納アドバイザーの渡辺美奈代、自宅キッチンの“冷蔵庫の収納”を披露「使いやすそう」「さすが」「ため息がでるほどキレイ」 ポイントも紹介
2人の息子を持つ母で、歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、27日までに自身のSNSを更新。自宅に「新しい冷蔵庫」がやってきたことを報告し、食品や調味料などの入れ替えが完了した“冷蔵庫の中”を写真や動画で細かく紹介した。
【写真】「使いやすそう」「さすが」渡辺美奈代が公開した、自宅キッチンの“冷蔵庫の収納”
渡辺は「今回はTOSHIBAさんの冷蔵庫にしました」と説明し、マットなホワイトの冷蔵庫の外見を披露。5ドアの冷蔵庫で、メインの収納スペースは両開きドアの設計になっている。
SNSでは、日頃から手料理やレシピを発信しているほか、整理収納アドバイザーの資格も持つ渡辺。使いやすさは常に意識しているようで、収納ケースには「調味料」「発酵食品」「お菓子セット」というようにラベルを貼って整理していること、段によって入れるものを分けていることなど、ポイントを明かしながら冷蔵庫の収納を紹介した。
コメント欄には「ため息がでるほどキレイな冷蔵庫」「冷蔵庫の中が凄く綺麗ですね〜使いやすそう」「さすが整理収納アドバイザー」「参考にします！」など、さまざまな反響が寄せられている。
