理想的「救命のリレー」が奏功

路上で倒れ、心肺停止状態になった男性の救命に尽力したとして、兵庫県宝塚市消防本部は２５日、いずれも市内在住の主婦中子まゆみさん（７８）と介護老人保健施設職員の山本友紀さん（５４）に感謝状を贈った。

迅速な通報と的確な救命措置後に、救急隊に引き継ぐ理想的な〈救命のリレー〉が功を奏した形だ。

８月３日の日曜日。この日も猛暑日だった。午後６時半頃、同市安倉北の自宅前で近所の人と話をしていた中子さんの目の前で、歩いていた４０歳代の男性が突然、あおむけに倒れた。仕事帰りにミニバイクで通りかかった山本さんが心臓マッサージを始めたのを見て、中子さんは自宅の固定電話から１１９番通報した。受話器を握り、「外傷はありません」「呼びかけても反応なし」と消防本部の指令員に伝えた。

この間、山本さんは男性の胸に手を当て心臓マッサージをしていた。看護師の資格を持ち、病院での勤務時代に救命講習を受けた経験はあるが、実際に処置をするのは初めて。講習の記憶をたどりながら、胸部を押し続けた。ずっとアスファルトの路面に膝をついていたため、気づけば両膝は傷だらけになっていた。

通報から８分後、救急車が到着、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を使って処置し、病院に搬送した。男性は治療を受け、約２０日後には仕事に復帰したという。

感謝状の贈呈式で、中子さんは「１１９番通報したのは初めてだが、消防本部の指示を受けながら、状況を伝えられた」と語り、山本さんは「背負っていたリュックサックを下ろすのも忘れるほど集中していた。経験を生かすことができた」と振り返った。２人は「男性が命をとりとめることができ、ホッとしている」と口をそろえた。

荻野直人消防長は「今回の連携はモデルケースになるような展開で、協力に感謝している」と評価した。