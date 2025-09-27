[9.27 J3第29節](ロートF)

※18:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 22 生駒稀生

DF 40 吉村弦

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 23 岡田優希

MF 24 山本駿亮

MF 25 神垣陸

FW 11 百田真登

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 6 中山雅斗

DF 13 都並優太

DF 16 奥田雄大

MF 10 山本宗太朗

MF 17 田村翔太

MF 20 國武勇斗

MF 41 森田凜

MF 70 川谷凪

監督

小田切道治

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 13 美馬和也

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

MF 19 増田隼司

MF 25 武井成豪

MF 27 澤崎凌大

FW 9 島田拓海

FW 10 久保吏久斗

FW 20 堀越大蔵

控え

GK 31 菅原大道

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

MF 7 木匠貴大

MF 11 利根瑠偉

MF 24 佐藤諒

MF 37 堤奏一郎

MF 41 野瀬龍世

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教