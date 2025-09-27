奈良vsFC大阪 スタメン発表
[9.27 J3第29節](ロートF)
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 24 山本駿亮
MF 25 神垣陸
FW 11 百田真登
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
MF 10 山本宗太朗
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
監督
小田切道治
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 13 美馬和也
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 9 島田拓海
FW 10 久保吏久斗
FW 20 堀越大蔵
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 11 利根瑠偉
MF 24 佐藤諒
MF 37 堤奏一郎
MF 41 野瀬龍世
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
