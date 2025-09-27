福岡vs広島 スタメン発表
[9.27 J1第32節](ベススタ)
※18:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 47 橋本悠
MF 88 松岡大起
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 1 永石拓海
GK 31 村上昌謙
GK 51 菅沼一晃
DF 16 小田逸稀
DF 19 キム・ムンヒョン
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
FW 53 前田陽輝
監督
金明輝
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
DF 37 キム・ジュソン
MF 13 新井直人
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 35 中島洋太朗
MF 41 前田直輝
MF 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 33 塩谷司
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
FW 17 木下康介
監督
ミヒャエル・スキッベ
