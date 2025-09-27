東京Vvs浦和 スタメン発表
[9.27 J1第32節](味スタ)
※18:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 26 内田陽介
MF 38 唐山翔自
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
FW 25 熊取谷一星
FW 39 仲山獅恩
FW 45 寺沼星文
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 22 柴戸海
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
MF 39 早川隼平
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
監督
マチェイ・スコルジャ
