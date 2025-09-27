[9.27 J1第32節](パナスタ)

※17:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 7 宇佐美貴史

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 51 満田誠

MF 97 ウェルトン

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

MF 47 ファン・アラーノ

FW 11 イッサム・ジェバリ

監督

ダニエル・ポヤトス

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 田代琉我

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 7 谷口海斗

MF 8 白井永地

MF 22 新井泰貴

MF 28 島村拓弥

FW 30 奥村仁

FW 41 長谷川元希

控え

GK 1 藤田和輝

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 31 堀米悠斗

MF 14 小原基樹

MF 33 高木善朗

MF 50 植村洋斗

FW 18 若月大和

FW 55 マテウス・モラエス

FW 65 ブーダ

監督

入江徹