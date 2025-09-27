G大阪vs新潟 スタメン発表
[9.27 J1第32節](パナスタ)
※17:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
監督
ダニエル・ポヤトス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 7 谷口海斗
MF 8 白井永地
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
FW 30 奥村仁
FW 41 長谷川元希
控え
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 31 堀米悠斗
MF 14 小原基樹
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
監督
入江徹
