[9.27 J1第32節](豊田ス)

※17:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 10 マテウス・カストロ

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

FW 11 山岸祐也

FW 18 永井謙佑

控え

GK 21 杉本大地

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 55 徳元悠平

MF 8 椎橋慧也

MF 9 浅野雄也

MF 26 加藤玄

FW 22 木村勇大

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 7 小川諒也

DF 22 濃野公人

DF 23 津久井佳祐

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 18 エウベル

MF 20 舩橋佑

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 4 千田海人

DF 25 小池龍太

DF 28 溝口修平

DF 47 A. Motosuna

MF 10 柴崎岳

MF 27 松村優太

MF 71 荒木遼太郎

FW 34 徳田誉

監督

鬼木達