名古屋vs鹿島 スタメン発表
[9.27 J1第32節](豊田ス)
※17:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
控え
GK 21 杉本大地
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 26 加藤玄
FW 22 木村勇大
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 23 津久井佳祐
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 18 エウベル
MF 20 舩橋佑
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 25 小池龍太
DF 28 溝口修平
DF 47 A. Motosuna
MF 10 柴崎岳
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
