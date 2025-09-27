◇男子ゴルフツアー パナソニック・オープン第3日（2025年9月27日 大阪府 泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）

第3ラウンドが行われ、ツアー2勝の河本力（25＝大和証券）が4バーディー、1ボギーの68で回り、首位と4打差の4位で最終日を迎える。

15番パー4、残り150ヤードの第2打をピン5メートルにつけ、バーディー。初日はボギーを叩いたホールで初めてスコアを伸ばし、「嬉しいです。そこは目標だった」と声を弾ませた。

3年ぶり3勝目へ最終日は4打差を追う。「上がいくつだからとかは全然考えてない。どれだけ自分の課題をクリアできるかっていうところに重点を置いている。それをできれば、優勝争いできるっていうのはいい自信になるというか、自分を信じるきっかけにもなる」と自分自身に集中する。

この日はスター・ウォーズのキャラクターであるダース・ベイダーがプリントされたウエアを着用した。あすの最終日は「パナソニックぽい」水色のウエアを着用予定。「だいたい試合のイメージでつくっている。そういうのは姉から教育されているんで」と笑いながら、表彰式に出る自身の姿を思い描いた。