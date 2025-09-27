あやかしの棲む屋敷へ嫁いだ元令嬢。夫と会えるのは朝のわずかな時間のみ／帝都あやかし屋敷の契約花嫁
『帝都あやかし屋敷の契約花嫁』（はま：コミック、江本マシメサ：原作、とき間：キャラクター原案/一迅社）第10回【全10回】
花嫁が向かうは、あやかし屋敷――。大正時代、当主の失脚により没落し、下町であばら家生活中の元お嬢様・久我まりあ。ある日、参加した夜会で出会ったのは、日本有数の名家である山上家の装二郎。しかし山上家には“夜な夜な事件を起こすあやかしを匿っている”という不穏な噂があった。そんな彼に「花嫁になってほしい」と言われ、両親への援助を条件にまりあはそこに嫁ぐことになるが…。江本マシメサの同名小説『帝都あやかし屋敷の契約花嫁』（ポプラ社）をコミック化！ 没落華族令嬢×あやかし公爵様の大正ラブファンタジー『帝都あやかし屋敷の契約花嫁』をお楽しみください。
