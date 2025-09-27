「ポスト石破レース」の号砲が鳴った。初の女性総理であれ、最年少首相であれ、次のリーダーが避けられないものが、デジタル時代のポピュリズムである。7月の参議院選挙では右派ポピュリズム政党の参政党が大躍進したが、その原動力はSNSや動画を駆使したデジタル戦略だ。テクノロジー時代に、民主主義はどこへ向かうのか。

【画像】WebX2025の会場でインタビューに応えるオードリー・タン氏

「文藝春秋PLUS」に掲載された、オードリー・タン氏（台湾の初代デジタル発展大臣）のインタビュー冒頭を紹介します。（聞き手：ジャーナリスト 杉本りうこ）

◆◆◆

極論が広がる理由はリポストにある

――日本では今夏、SNSを巧みに使った右派ポピュリズム政党が躍進しました。ネット空間は民主主義を不安定にしているのでしょうか。

オードリー 参院選の投開票が行われた直後、私はちょうどイベント登壇のために日本にいました。旧知の安野貴博さんの政党（チームみらい）が議席を得たことや、「日本人ファースト」を掲げる政党の躍進についてもリアルタイムで見ていました。

SNSは確かに極論を増幅させています。その作用はAI（人工知能）を使ったシミュレーションでも明らかです。オランダ・アムステルダム大学の研究者2人による論文「我々はソーシャルメディアを修復できるか？」は、AIを使ってSNS空間を再現しました。プログラムで作った機械のユーザーたちに人間のように投稿とフォロー、他者の投稿のリポスト（再投稿）をさせてみたところ、過激な投稿をするユーザーほど多くのリポストを獲得しました。



オードリー・タン氏。8月に開かれたビジネスカンファレンス、WebX2025への登壇で来日した ©文藝春秋

その結果、現実のSNSと同様に極論が拡散されました。偏ったアルゴリズムによる介入をしなくても、SNSでは自然発生的に極論が広がる根本的な機能不全があると明らかになったのです。

――SNSでは不可避的に極論が広がる。無力感を覚えてしまいます。

オードリー 極論が広がる理由は、リポストにあります。そもそも人はなぜリポストしたがるのか。リポストは人間に、社会学で言うところのボンディング・キャピタル（共通の背景や価値観を持つ人の間の強い結びつき）を「報酬」として与えるからです。リポストは同じ属性の人々に対して「私もあなたの仲間です」と証明する行為であり、リポストによって強い結びつきが体感できます。

研究では、極論の拡散を改善できそうな介入がいくつか試されました。投稿を時系列で淡々と表示するとか、リポストが多い投稿は逆に下位に表示するとか。その中で唯一効果を発揮したのが、お互いの理解や建設的な議論を促し、異なる意見の間にブリッジング（橋渡し）をする投稿を優先して表示することでした。

――では現実のSNSにも、橋渡し機能を追加すれば極論の拡散とポピュリズムの拡大に歯止めがかけられる？

オードリー そう考えています。実際、Xがコミュニティノート（誤解を招く可能性のある投稿に、他のユーザーが匿名で情報を追加できる機能）を導入するなど、試みはもう始まりつつあります。

拡散よりも「広く聞く」が大事

SNSはブロードキャスティング（広く情報を配信すること）のプラットフォームです。これと反対に、幅広い声を集める「ブロードリスニング」の道具もデジタル技術で実現できます。そしてそれは、民主主義の可能性を知る上で非常に有用です。

米ケンタッキー州のボーリンググリーン市は、25年間の長期都市計画を策定するに当たり、オンライン投票プラットフォームを活用しています。市民から募ったアイデアに対しオンラインで意見を集めたところ、人口7万人あまりのこの市で100万件以上もの膨大な意見が集まりました。それをAIで「どのアイデアが支持されているのか」を可視化すると、大多数が賛同する案が多数あることが分かったのです。

交通・医療インフラの改善や、新しく商業ビルを作らず既存の建築を活用することといった提案には圧倒的多数が賛同していました。一方で「みんなでロシア語を話そう」「道路に赤いカーペットを敷こう」といった極端なアイデアはまったく支持されていないことが一目瞭然でした。リポストがあるSNSでは極端な声があたかも大多数のように見えますが、実際には大多数が合意している領域がたくさんある。それを可視化できるのもデジタル・テクノロジーなのです。

※本記事の全文（約6500文字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（「《オードリー・タンが見た参政党の躍進》SNS政治では極論を回避できない。日本の『氏神』のようなAIが必要だ」）。全文では、以下の内容についても語られています。

・SNSの根本的な機能不全

・拡散よりも「広く聞く」が大事

・台湾と中国の決定的な違い

・「私か敵か」の二元論は超えられる

（オードリー・タン／文藝春秋 電子版オリジナル）