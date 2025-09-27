熱狂的今永ファンのバーネロさん、日本ファンが持参の贈り物に感激

米大リーグ・カブスの今永昇太投手の熱狂的ファンとして知られる女性と、日本のファンとの国際交流が話題となっている。手渡されたユニホームを喜ぶ姿に米国のファンから「なんて心温まる」「最高のファンだ」と賛辞が寄せられた。

青い生地に、独特のプリントが目立つユニホームを掲げているのはカブスの名物女性ファン、サム・バーネロさんだ。自身のXに「ショウタには最高のファンがいるの!!!」「今日、日本から素敵なカップルが来て、この素敵なベイスターズ（ショウタの元所属チーム）のユニホームと、他の素晴らしいショウタのグッズを届けてくれた」とつづり、日本のファンから今永グッズの差し入れを受けたと報告している。

さらに「本当に親切ね。日本のこんなにたくさんの素晴らしいショウタのファンに出会えて、本当に幸せよ」「ありがとう」と心温まる交流の様子をつづると、米国のファンからも共感の声が多数寄せられた。

「これはクールすぎる」

「わあ、最高だ」

「なんて心温まることなの」

「本当に素晴らしい!!!!」

「美しいわ！」

「最高のファンだ！ サムも最高」

「Ohhhh!」

「ベイスターズの世界へようこそ、サム!!」

「サムほど、この親切を受けるに値する人はいないわ」

大リーグ2年目の今永は今季、25試合に先発し9勝8敗、防御率3.73。昨季よりも勝ち星を減らしたものの、1イニング当たりに許した走者数を示す「WHIP」が0.99を記録するなどチームの柱として投げ続けた。30日（日本時間10月1日）から始まるポストシーズンでも活躍を期待されている。



（THE ANSWER編集部）