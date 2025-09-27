ガバッと着るだけ！【ZARA】今 → 秋に着回したい♡「サマ見えデニムシャツ」

まだ暑さが残る今の季節。頼りになるのが、今の時期から着られそうなシャツです！ 今回は【ZARA（ザラ）】の「サマ見えデニムシャツ」をピックアップ。ガバッと着るだけで、トレンド感アップ × 季節感をプラスできそうな優れものが豊富にラインナップ。シルエットやデザインもさまざまなので、お気に入りの一枚が見つかりそうです。

美シルエットとパフスリーブでレディなムードに

【ZARA】「Z1975 デニムフィット パフスリーブシャツ」\6,590（税込）

旬のレディライクスタイルを取り入れたデニムシャツ。フィット感のあるシルエットとパフスリーブで、カジュアルに見えがちなデニムシャツもフェミニン顔にアップデート。スタイルアップを助ける、サイドギャザーやフロントのアクセントシームもポイント。主役級デザインだから、今の季節はサッと一枚で、秋にはジャケットやカーディガンのインにも大活躍しそうです。

リラックス感漂うスキッパーカラー × ワイドスリーブ

【ZARA】「TRF デニムポロシャツ」\5,990（税込）

今期注目のポロデザインを取り入れたデニムシャツ。深めのスキッパーカラーとワイドスリーブにより、ラフなのにこなれ感を演出してくれそうな一枚です。カジュアルな素材感ながらも、襟付きでほどよくきちんと感が出そうなのも魅力。シンプルにチノパンツやジーンズと合わせるだけで、リラックス感漂う最旬コーデが完成しそうです。

ざっくりVネックとゆったりシルエットで抜け感を

【ZARA】「ZWコレクション リラックスデニムシャツ」\3,950（税込・セール価格）

肩の力を抜いて着られそうなリラックスデニムシャツ。ざっくりとしたVネックとゆったりとしたシルエットが魅力で、大人の抜け感を演出してくれそうな一枚です。パッチポケットつきのジャケットライクなデザインなので、カジュアルになりすぎないのも嬉しいところ。一枚で着ても、羽織りとし着ても使えるから、今から秋本番まで長く着回しできそう。

デニム × 和テイストをドッキングした個性派も登場

【ZARA】「ZW COLLECTION デニムキモノシャツ」\8,590（税込）

コーデに新鮮さが欲しい……、そう感じたらこのデニムシャツの出番かも。デニム × 和テイストをドッキングした個性派。着物のように広がりのあるスリーブは、動くたびに華やかさをプラス。ゆったり広がる袖のため、動きやすくリラックス感のある着心地も期待できます。前立てはボタンが見えないすっきり仕様で、カジュアルな中にも大人の上品さを醸してくれそうな優秀シャツです。

writer：小沢 鳴子