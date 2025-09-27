首まで埋められたクロちゃんと、特殊な部屋に閉じ込められた芸人たち。彼らは無理難題をクリアしてこの過酷なシチュエーションから脱出できるのか。

【画像】「首まで埋めて…」“地上波NG”といわれたクロちゃんの“衝撃の姿”

2023年に第1弾が配信され、人気シリーズとなったDMM限定バラエティ『大脱出3』がいよいよ最終章へと突入する。この番組を企画・演出するのは、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）などを手掛ける藤井健太郎。TBS社員である藤井が局を脱け出してでも果たしたかったある一つの「悲願」について聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



藤井健太郎さん ©山元茂樹／文藝春秋

◆◆◆

「配信向きのものって何だろうな」と考えて思いついたのは…

――『大脱出3』大変面白く拝見しました。一気見したので、今とんでもない量の藤井健太郎を浴びたような気分です（笑）。まずはそもそもなぜこの番組に携わることになったのか教えてください。

藤井健太郎さん（以下、藤井） ありがとうございます。配信番組のオファーをいただいて、経験はなかったけれど自分なりに「配信向きのものって何だろうな」みたいなことを考えながら、今までやりたかったけど地上波ではちょっと難しいかなというストックの中からアイデアを膨らませていった感じです。

たとえば、クロちゃんを首まで埋めてどうやって出てくるのかみたいな。

――『大脱出』（2023年）を初めて見たとき、首まで埋められたクロちゃんがAIと会話するというシチュエーションに驚かされました。

藤井 首まで埋めて、AIアシスタント的なものとの対話の中で何とかして出てもらう、というのはもともとストックとしてあったけど、地上波ではできなくて。で、どこかで出せたらいいかなと思っていたので、最初はそれを軸に膨らませていったという感じですかね。

――クロちゃんを埋めたいというところからのスタート。

藤井 そうですね。首まで埋まってる状態で「OK, Google」とか「Hey Siri」とか言ってたら面白そうだな、みたいな。で、何とかなるんじゃないかと。

――そういうシーンが頭に浮かんできて、そこから企画を組み立てていく感じなんですか。

藤井 別に僕が一人で全部思いついたわけでもないんですけど。それがやりたいなというのはちょっとあって。

普段、地上波のバラエティだと30分ぐらいのVTRを作っていくことが多いんですが、『大脱出』では全編通すと何時間にもわたる長編を作るわけじゃないですか。長編を作るとなった時に、展開が当然必要になってくるわけで。

でも、もともとは「独立した一話完結の短編かと思いきや、後半で全部つながる」という形にするつもりだったんですよね。いろんな“脱出”をするオムニバス作品だよというふうに見せておいて、実はその後でそれが全部集結して、もう一個大きなゴールを目指すという作りにしたくて。そうすると、配信作品として成立して、かつ、ストーリーとしても面白いものが作れるかなと思いました。

――なるほど。でも実際はその形ではなくなった。

藤井 そうなんですよ。本当は第1話でクロちゃんが脱出しました、第2話でトム・ブラウンがお菓子の家から出られました……みたいにしようかなと思ってたんですけど、ちょっとそれだと一個一個が弱く見えちゃって。だったら最初からカットバックで同時進行にするかなと。

過去2作とは大きく違う“仕掛け”を用意

――複数の部屋を交互に見せるやり方ですね。見ていてすごく臨場感というか、ドキドキ感がありました。『大脱出』第1弾が好評で、2へと続いて……映画でも2が名作と言われる作品が多い気がしますが、今回「3の壁」みたいなプレッシャーは感じていましたか。

藤井 そうですね。3どうなんですかね（笑）。でも、やっぱり2のほうが面白かった気がしないでもないし。どうですか？

――3面白かったです（笑）。なんていうか、子どもが見ても大丈夫というか。何でだろ、クロちゃんが縦に埋まってるからかな。

藤井 （笑）。2である程度整った感じはしたので、3で違う味のものを足さないとやる意味がないとは思いました。前作とは大きく違う仕掛けがあるんですけど、あれはそういうことで作りましたね。作品全体として超えるというよりは、ある部分でも超えておかないといけない、何かしらの要素は新しくなっていなきゃいけないので。

出演する芸人はどうやって決める？

――『水曜日のダウンタウン』もそうですが、『大脱出』も絶妙に面白い動きをしてくれる芸人さんが出ているように思います。藤井さんの中でどういう芸人をキャスティングするかというのは、なにか基準があるのでしょうか。

藤井 別に言語化して「これこれこういう芸人」ということはないです。ただ、こういうことをやられて面白くなる人とならない人は当然居るので、そこは想定しつつですけど。こういう基準がありますとかっていうことではないです。

――これは見終わってから気づいたのですが、『大脱出』では芸人同士の上下関係がものすごく薄いように感じて。あの企画で2人組のなかに上下関係があると視聴者はちょっと苦しくなっちゃうんじゃないかなと思ったので、そこもさすがだなと。

藤井 もちろん（上下関係は）細かくはあると思うんですけど。確かにわりとある種同世代の人たちというか、仲間意識というか、先輩と後輩が混ざっているというよりはそういう感じかもしれないです。

そんなに強くは意識してないけれど、ある種の空気感がいいメンバー。仲良しこよしとも違うんですけど、集まった時に会話が回ったりとか、面白くなりそうなメンバーだなというのはある程度考慮はしています。

――今回は、さらば（青春の光）さんはコンビで出られて、他の方はコンビの方もピンだったり、芸人間の組み合わせには何らかの方程式などは……。

藤井 それも別に、言語化してこうとかっていうことはないですね（笑）。当然、人それぞれなので、この人とこの人は相性がいいとか、こことここだったらこういう会話になるだろうなという想定があったりはしますけど。

「本当にヤバかった」想定外のことが起きるケースも

――実際に収録をする中でご自身の予想と違ったものになることはありましたか？

藤井 一番は歌じゃないですか。歌で（お見送り芸人）しんいちが全然歌えないっていうのは。

――しんいちさんとウエストランド・井口さんが入れられた、カラオケで80点以上出さないと出られない「カラオケ部屋」。あの展開はやっぱり予想外だったんですね（笑）。

藤井 あれは予想外でしたね。当然、しんいちが活躍するという想定でした。危ないところでしたね。あれで井口くんが全然ダメだったら本当にヤバかった。

――ヒヤヒヤですよね。実際ちゃんと「脱出」というゴールに向かってくれるのか。

藤井 「成功」と言ったら変ですけど、ある程度のタイミングでは出てくれないとこちらも困るので。

――今回、脱出まではかなりの長さでしたけれど、その長さも想定内ですか。

藤井 そうですね。ちょっとネタバレにはなるんですけど、ホントは24時間ずれの方がキレイじゃないですか。でも、それはスケジュール的にもコスト的にも難しくて。ただ、長いのってもっといっぱいありますけどね。『水曜日のダウンタウン』でも。

――長期でスケジュールを抑える企画ですか。

藤井 今思い出しましたけど、「メリークリスマスのタイミングでちゃんと出てこれないとダメ」って企画*を昔やりましたよ。時計のない部屋で数日過ごさせて、クリスマスになった瞬間に部屋から出てこいみたいな。で、「失敗した人たち、次はハッピーニューイヤーです」って言ってましたね（笑）。メチャクチャじゃないですか。でも、本当にやってますからね。たぶんオンエアは一組10分ぐらい。

*『水曜日のダウンタウン』2020年2月12日放送「体内時計メリークリスマスチャレンジ」

そういうのもやってるから、（『大脱出』は）そういう意味では本人たちもある種ちゃんと報われるタイプの企画ですよ。まぁ、比較の問題ではありますけど。

芸人は藤井健太郎のことをどう思っているのか

――ご本人に聞くことじゃないかもしれないですけど、芸人さんは藤井さんのことをどういうふうに思っているんですかね。

藤井 どう思ってるんですかね（笑）。

――以前のインタビューでは、『水曜日のダウンタウン』で自分はロケに行かないので、芸人さんと会うこともほとんどないと。だから、相当ひどい人間だと思われているんじゃないか、みたいなお話されてました。

藤井 どうなんですかね。難しいですよね（笑）。

――芸人さんとコミュニケーションを取りながら番組を作るタイプの演出家の方もいらっしゃると思うんですけれども、藤井さんはそこは一貫して距離を取っているように感じます。

藤井 別にそんなつもりもないですけど。ただ、こういう内容の場合はあんまりコミュニケーションを取る必要がないというか。親しいことがメリットにならないですもんね。

――なれ合うと面白くなくなってしまう。

藤井 というか、別に親しくなって面白くなる類のものではないというか。マイナスというより、プラスがないということです。別にプラスになることがない。

「ルールとかシステムを作るのは好きですね」

――今回ちょっと大きなテーマとしてお聞きしたかったのが、藤井さんって人間をどうやって見ているんだろうと。以前元テレ東の佐久間宣行さんと対談された時に、佐久間さんが藤井さんの手掛ける番組について「ルールの設定が美しい」「整合性があるというか」とおっしゃっていて、私も本当にそうだなと思ったんですけれども、美しく整合性の取れているシステムに人間という変数nを入れ込みますよね。

藤井 そうですね。ルールとかシステムを作るのは好きですね。

――ポンと投げ込んだ人間によってシステムが壊されるのは嫌ではないですか？

藤井 それは別にいいんじゃないですか。でも、そもそものルールがちゃんとしてないものはあんまり好きじゃないかもしれないですね。そこがしっかりしてないと、脱線した時が面白くないなとは思います。

写真＝山元茂樹／文藝春秋

〈「別に会社員は嫌いじゃない」『水ダウ』『大脱出』を手がける人気演出家・藤井健太郎がサラリーマンを続ける“シンプルな理由”〉へ続く

（西澤 千央）