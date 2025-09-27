のん、“美しかっこいい”天海祐希との2ショットに反響「迫力あるねえ」「さすが二人とも存在感」
俳優・アーティスト、のん（32）が27日までに、自身のブログを更新。俳優の吉永小百合（80）が主演を務める映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開）の完成披露試写会で、共演する俳優の天海祐希（58）との2ショットを披露し、喜びをつづった。
【写真】まるで姉妹のよう…天海祐希との貴重2ショットを公開したのん
映画は、女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子さんの半生を壮大なスケールで描く感動作。
のんは「完成披露にて」と題してブログを更新。「う、嬉しいい」と切り出し、「『てっぺんの向こうにあなたがいる』試写会で天海祐希さんと撮っていただきました。美しかっこいいのです」と憧れの思いを込め、「わーいわーい」と感激を表した。
公開された舞台裏で撮影した2ショットは、立体的なデザインが施された黒のジャケットとパンツを合わせたモードなセットアップ姿ののんと、黒を基調にしたロングジャケットに白シャツを合わせたシックなスタイルで、胸元にはブローチをあしらい上品さを添えたコーディネート姿の天海が、並んで寄り添いながら笑顔を浮かべている。
この投稿にファンからは「さすが二人とも存在感」「これはすごいツーショット」「のんちゃん、テンション上がるのもわかります」「美しい＆カッコイイ」「まるで、姉妹にも見えます」「二人とも男前！」「凛としての居立ちがものすごくカッコ良かった」「お二人ともカッコいい」「迫力あるねえ」「素敵なお写真、素敵な笑顔！！」などの声が寄せられている。
