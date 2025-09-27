〈「別に会社員は嫌いじゃない」『水ダウ』『大脱出』を手がける人気演出家・藤井健太郎がサラリーマンを続ける“シンプルな理由”〉から続く

プロデューサーである藤井健太郎自身も「仕事の転機になった」と話す『水曜日のダウンタウン』は今年12年目を迎えた。2024年、MCである松本人志の活動休止を乗り越え、現在も『水曜日のダウンタウン』（TBS系）は『水曜日のダウンタウン』であり続けているように見える。

【画像】ダウンタウンについて語る藤井健太郎さん。松本人志の活動休止から1年8ヶ月、現在の「水曜日のダウンタウン」のビジュアルも…

ダウンタウンという「王道」は藤井に何をもたらしたのか。ダウンタウンという一大カルチャーへの思いと、その先に見据えた未来について聞いた。



藤井健太郎さん

自由度が高い＝面白いというわけではない

――企画・演出を手掛けた『大脱出3』が配信中ですが、TBSの社員である藤井さんがDMM TVで配信番組を作ることと、地上波で番組を作ることとは大きくどんな違いがあると思われますか。

藤井健太郎さん（以下、藤井） そんなにないですかね。何かあるかな。

――よく言われるのは、コンプライアンスに関してですよね。地上波は厳しくて、配信は若干緩くなる。

藤井 違いがなくはないですけど、その範囲は当然、場所場所によって決まっているじゃないですか。地上波だったら大体この中でやってねっていう。配信だったらもうちょっと、広がる部分が多いのかなとは思うけど、ものによっては逆に狭まる部分もあるし。こういう表現はオッケーだけど、こっちは厳しいみたいな。地上波よりも配信のほうが厳しい部分もあったりするんですよ。

かたちがちょっとずつ異なる入れ物の中で、そのかたちに合った番組をやるというだけなので、別にそこに差はそんなにない。当然、自由度が高いほうがいいはいいんですけど、その分格段に面白くなるかと言われると、そういうことでもないかなという気もします。表現する場は大きくあったほうがいいけど、どこにでもそれを求めているわけでもないので。

――これも私の勝手なイメージなんですけど、藤井さんはそういう縛りみたいなものがあればあるほど、システムやルール作りに燃えそうな。

藤井 どうなんですかね。あんまり意識してないですけどね。別に「コンプライアンスくそくらえ」と思っているわけでもないし。不便なこともあるけれども、ルールなら守るしかないし、言われた中でやりますよという気持ちではいますけどね。

でも、実際地上波で人を首まで埋めて放置するのはダメと言われたから、じゃあ配信で……とはなりました。そういう意味では範囲がそれぞれ違うこと、場所によって違うルールがあるのは、それはそれで今はいいことだなと思います。

――何でも自由にやっていいよと言われるのは、別にそこまでうれしくはないですか。

藤井 まあ、うれしいにはうれしいですけど、それこそが至高だ、みたいなことでは全然ないかな。

キャリアの転機となった『水曜日のダウンタウン』

――藤井さんの中で、転機になった仕事は何でしたか？

藤井 やっぱり『水曜日のダウンタウン』が一番大きいんじゃないですかね。それまで作っていた番組もあんまり本質的には変わらないと思うんですけど、ダウンタウンさんとやったことによってちょっと注目されやすくなったと思います。

あと、ご本人たちの意見を聞けたのも大きかったですかね。今でこそあんまりないですけど、最初のうちは多少なりとも「もうちょっとこうしたほうがいいんじゃない？」とアドバイスをいただいて、その結果、王道なところに一回近づいたというか。

――王道。

藤井 自分ではど真ん中を歩くつもりもなく、どちらかといえば王道からちょっと外れているものが好きな自覚もあったので。今も別に『水曜日のダウンタウン』をはじめとしてど真ん中っぽいものを作っている気持ちもないんですけど。結果王道に図らずも近づいたのは、ダウンタウンさんとご一緒したことで、外から見れば注目されたというのもあるし、自分だけではそうならなかったかもなとも思うので。結果として作っているものが変わらなくても。

――なるほど。

藤井 王道というか、業界のわりと真ん中っぽいところに来たじゃないですか。そんなつもりさらさらなかったんですけど。

――それは以前のインタビューでもおっしゃっていました。『水曜日のダウンタウン』が王道になるのはたぶん間違っているんだけど、というような。でも結果的にダウンタウンさんの番組の中で一番王道じゃない感じになっている。

藤井 そうですよね。結果、わりと。

――スタート前、ダウンタウンさんに番組内容を話した時に、松本さんが「VTRが面白くなかったらそこからのリカバリーが難しい」と当初難色を示されていたとも伺いました。そこをVTRの面白さでちょっとずつ分かってもらったと。

藤井 VTRだけをやりたいわけでもなかったんですけど、何となくそういう流れになったんですよね。そこは別に僕が強く意図してというわけではなく。

――『水曜日のダウンタウン』はやっぱりすごい番組だなと思います。これだけずっとSNSで盛り上がる番組って本当にない。

藤井 そうなんですかね。まあ10年以上もやるとは思ってなかったです。

――思ってなかったですか。

藤井 思ってなかったんじゃないですかね。別に長く続けてやろうと思ってやってるわけじゃないし。特に目標とか持ってやらないですもんね。たぶんそれが普通だと思いますけど。毎回を面白くしようとは当然思っていますけど、それの先に何か大きな目標があるというわけじゃないじゃないですか。

――これからこういうことをやってみたいとか、考えてらっしゃることはありますか？

藤井 新しいかたちの番組とか、やってないかたちの番組とかをやりたい気持ちはありますけどね。

――例えばどういう？

藤井 まあ、アイデアがあるものもあるんですけど、具体的にはちょっとね。でも、やっぱり新しいことをやらないと自分が飽きちゃうし。飽きちゃうというか、ルーティンだと面白くないじゃないですか。番組内でも当然、『水曜日のダウンタウン』の中でも、あんまり同じことはやりたくないし。効率はいいかもしれないけど、楽しくはない。どんどん作業に近づくので。

――ああ、作業になってしまう。

藤井 それに近くはなるじゃないですか。もちろん完全な作業ではないですけど。同じものを作るというね。だから、なるべく自分が飽きずに楽しく、また、向上心を持ってやれるという意味で言うと、今までやってないことをやっていきたいんですよね。というのは、別に『水曜日のダウンタウン』の中に限らず、特番だったり地上波の番組もそうだし、配信もそうですし。

――お笑いのジャンル以外にも？

藤井 別にそんなにそこにこだわりはないので。当然笑えるものが好きですけど、だからといって絶対に笑いが入っていなきゃ嫌だということもないので。

“ダウンタウン”という一大カルチャーへの思い

――ダウンタウンを冠にしている番組が終了していく中で、なぜ『水曜日のダウンタウン』が外から見てもあまりパワーダウンを感じずに今も面白い番組であり続けているのか。実際、影響力の強いコンテンツは、突然不測の事態でメインの演者が出演できなくなるなど、そういったリスクを常に抱えていると思います。藤井さんもきっと複雑なお気持ちではあるとは思うんですけれども、正直どんなことを考えていらっしゃいますか。

藤井 どうなんですかね。やることは変わらないですからね。客観的にどうみられているかはちょっと分からないですけど、僕らのやることは基本変わらないので、頑張るだけっちゃ頑張るだけかな。でも、難しいですね。当然松本さんがいたほうが面白いとは思うし、いてほしい。いたほうがいいに決まってるんですけど、いなきゃ成立しないかたちではないというところはあるかもしれないですね。

――ダウンタウンさんお二人から言われたことで何か記憶に残っていることはありますか？

藤井 あんまりパッとは浮かばないですかね。

――褒められたことは？

藤井 多少は。そんなにみなまで言うタイプの方たちではないので、明確な言葉ではないですけど。でも「認めてもらえたな」と思う瞬間はありましたかね。

「今もやっぱりダウンタウンさんに面白いと思ってもらいたい」

――やっぱりうれしいですか。

藤井 それはうれしいですね。もともとお笑いが好きだったということではなく、ダウンタウンが好きだったので。でも、世代としては全然それが普通で、中学生の時なんかクラス全員がダウンタウンの影響下にありましたから。言葉から何から。

――わかります。関西弁ではない自分にすごく劣等感をおぼえました。

藤井 言葉遣いから何からホントにみんな影響受けてましたもんね。中高生にとって、やっぱり言葉って大きいじゃないですか。当然面白さの感覚も基本はダウンタウンから学んだというか、みんなそれに支配されたというか、完全に影響下でしたけど。日本で直接的な影響を多くの人に与えたという意味では、本当に近代史上一番大きな影響を与えている人たちな気がします。

――そうですね。

藤井 で、当然そういう育ちなので、まさかご本人たちとガッツリ仕事するとも思ってないですけど、そこである種認めてもらえたのは、本当にそれは光栄だなと思いますね。今もやっぱりダウンタウンさんに面白いと思ってもらいたいと思ってやっている部分は大きいですから。

『大脱出』続編は……？

――最後に、『大脱出』の話に戻るのですが、「（シリーズもの）4が一番面白い前例はないから3がギリギリ」と過去に明言されていましたが、本当に続編はないのでしょうか……？

藤井 続編の想定はないですよ。いったん終わりのつもりではいますけど。もちろん『ロッキー』みたいに死ぬほど経ってからやるみたいなパターンもあるにはあるので、絶対ないとは言い切れないですけど。

――（ウエストランド）井口さんとお見送り芸人しんいちさんが閉じ込められた部屋でのあの歌。頭からずっと離れないんですけど。

藤井 シーンとしてはカットしちゃったんですけど、井口くんが次の部屋でもあの歌をちょいちょい口ずさんでて。それはくだらなかった（笑）。

――井口さん、たぶん体に染みついてますよね。

藤井 フンフフンって鼻歌で歌って、みんなに「うるせえな、お前」って言われてました。

