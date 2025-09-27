タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、貴重な会食の模様を投稿しています。

井上さんは「年に数回あつまる3人！」と写真を投稿。そこには、自撮り側で一番手前にいる井上さんと、卓の奥側にタレントの小倉優子さん、そしてお笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希さんがいて、笑顔で卓を囲んでいます。



井上さんは「コリンさんは『あのー、平子さんってデブなんですか？』って言ってて」「聞いてて面白かったです笑」と、ハラハラするような実況。さらに井上さんは「帰りのタクシーまで出してくれる優しい平子さん。」と、平子さんの優しいところにたくさん触れた様子です。

井上さんが「いやーいいですよ！大丈夫ですよ！と恐縮してたら」、平子さんが「『乗りなよ。ただし、最低15番組で平子さんはいい人ですっていえよ』って言ってました。」と描写。井上さんは、平子さんの言葉にウィンクの顔文字まで寄せていて、平子さんの優しさと茶目っ気にリスペクトを覚えている様子です。

井上さんは投稿の最後に「1/15」と書き添えていて、この投稿が “15回の「いい人です」” のうちの1回、と数えているようです。

