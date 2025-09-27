イタズラをしていたワンコに向かって、飼い主さんが注意しようとしたその時、同居犬の先輩ワンコが飛んできて…。その時に見せた優しさ溢れる行動が反響を呼んでいます。

あまりにも健気で純粋な振る舞いに、心を動かされたという人が続出。記事執筆時点で148万再生を突破し、「泣ける」「純粋な愛」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カーペットにイタズラする犬を発見→叱ろうとしたら、同居犬が来て…涙が出るほど『健気な行動』】

イタズラがバレた瞬間…

Instagramアカウント『emiharu1513』に登場するのは、甲斐犬の「ハルヱ」ちゃんと、柴犬の「マメ」ちゃん。とある日、ママは、マットをカジカジと噛んで遊んでいるマメちゃんの姿を見つけたといいます。

明らかに“イタズラ現場”といえる状況に、ママは腰に手を当てながら「ダメって言ってる！」と注意しながら近づいたそう。するとその瞬間、どこからともなく現れたのがハルヱちゃん。マメちゃんのそばに急いで駆け寄ってきたんだとか。

ハルヱちゃんのまっすぐなまなざし

マメちゃんはというと、一度かじるのをやめたかと思いきや、注意された後もまったく動じる様子はなし。一方のハルヱちゃんはというと、そんなマメちゃんのすぐ隣でピタッとお座り。まるでマメちゃんをかばうかのような健気な姿に、胸が熱くなります。

そしてママの顔をじっと見つめながら、まるで「ママ、怒らないで」と語りかけるかのような視線を向けていたそう。極めつけは片方の前足をそっと上げる仕草。その姿には「ここはどうかお許しください」と懇願しているかのような空気すら感じられたといいます。

同じ場面とは思えない2匹の温度差

ママがしゃがんで床に近づくと、ハルヱちゃんはその腕の中にすっと入り、そっと甘えるように体を寄せたそう。しっぽを振り撫でてもらう様子からは、まるで「安心した…」という気持ちがにじみ出ていたとか。

ママさんがぐちゃぐちゃになったマットを整えている横で、マメちゃんはどこ吹く風といったご様子。マイペースなその姿も可愛く、思わずクスッとさせられます。後輩犬マメちゃんの為に必死なハルヱちゃんの優しさ溢れる姿は、多くの人の心を温かく包み込んだのでした。

投稿には「ハルヱちゃんの優しさに涙が出ました」「身を呈して守るなんて、本当に健気」「人間も見習いたいほどの思いやりですね」「マメちゃんへの思いがあふれていて胸が熱くなりました」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『emiharu1513』では、ハルヱちゃんとマメちゃんの日常が投稿されています。家族思いのハルヱちゃんの感動的なエピソードも多数。2匹の個性豊かで可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「emiharu1513」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。