『飼い主が他の犬に甘えられている瞬間』を目撃した犬…咄嗟にとった『いじらしい行動』に4万いいね集まる「なんて尊い」「世界一可愛い独占欲」
ドッグランでお友達ワンコが自分の飼い主に甘えているのを目撃してしまったイタリアングレーハウンドさん。咄嗟にとったまさかのいじらしい行動を捉えた光景は記事執筆時点で125万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。
他の犬が"飼い主に甘えているのを目撃した"犬
Xアカウント『@IGGY_PUTTO』に投稿されたのは、イタリアングレーハウンド「プット」くんのお姿。この日、プットくんは飼い主さんと共にドッグランへ遊びに出かけられたのだといいます。
そこでプットくんが遊んでいる間、ワンコ友達が飼い主さんに甘えているところを目撃してしまうことになったのだそう。
咄嗟にとったプットくんの行動があまりにもいじらしいと話題になっているのです。
咄嗟にとった『まさかのいじらしい行動』に反響
浮気現場を目撃してしまい、大急ぎで飼い主さんの元へと戻ってきたというプットくん。
すぐに膝の上に飛び乗り、飼い主さんを覆い隠すようにして『この飼い主はぼくの！！』と言わんばかりのアピールを始めたのだとか。
『遊びたいけれど、飼い主さんの膝の上を守らねばならぬ…なぜなら、ぼくの、ぼくだけの飼い主だから…』とでも言いたげなプットくんのいじらしいお姿は、多くの人々を悶絶させることとなったのでした。
この投稿には「尊いですねぇ」「なんて可愛いんでしょう」「こんな尊い光景ある？」「飼い主さん、嬉しいですね」「かわいい！！ちいさな子と同じような行動をとるんですね」「ヤキモチ妬くんだね、かわいいー」など多くのコメントが寄せられています。
飼い主さんのことが大好きな男の子
2023年4月生まれのプットくんは、飼い主さんのことが大好きで甘えん坊な男の子。ドッグランで遊ぶのも、お家で美味しいものを食べたりのんびり過ごしたりするのも、大好きなのだそう。
飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすプットくんの日常は、多くの人々にイタリアングレーハウンドの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。
