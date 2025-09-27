動物病院に着いた瞬間のゴールデンレトリバーの行動が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万1000回再生を突破し、「小さな抵抗で可愛いw」「顔が物語っている…」「めっちゃ嫌そうで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院が大嫌いな大型犬→車で到着した結果、先生の声が聞こえて…思いついた『まさかの対処法』】

病院が大嫌いな大型犬

Instagramアカウント「s_________patch」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ぱっち』くんと暮らしています。ぱっちくんは、とってもビビりで優しい男の子とのこと。今回は、ぱっちくんと動物病院を訪れたときの様子を紹介しました。

動物病院の駐車場に辿り着くと、ぱっちくんは不満そうな顔をしたといいます。ここで、車の外から獣医師さんの声が…。ぱっちくんは、ここが動物病院であることを確信しました。

実は、ぱっちくんは動物病院が大嫌い！！どうにかして「行きたくない」との意思を伝えたかったのでしょう。今まで見せたことのない行動に出たそうです。

不満顔で下車を拒否！！

投稿主さんがリードを引いても、頑なに動こうとしません。それどころか、ズルズルと体を伏せて寝る体勢になってしまったといいます。

さらに、伏せた状態で投稿主さんの顔を上目遣いで見つめます。その顔からは、絶対に行きたくないという強い意志が伝わってくるのでした…。

この投稿には、「またひとつ賢くなったんだね」「しかし、困ったわね(笑)」「ご褒美におやつがあるかもよ」など、多くのコメントが寄せられています。

また別の日、投稿主さんがぱっちくんに近づいてみると、ぱっちくんはまるで絵に描いたような悪人面をしていたそうです。ジトッと睨むようなぱっちくんの顔を見た投稿主さんは、直感的に「なにか口に入れてる」と感じたようです。

口をこじ開けようと試みますが、ぱっちくんの口は堅く閉ざされたままだったとか。結局口の中のものを隠しきったぱっちくんですが、あからさまに表情に出てしまうところがなんだか憎めない…！ぱっちくんの人間臭い表情に釘付けになってしまうワンシーンでした♪

Instagramアカウント「s_________patch」には、他にもぱっちくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「s_________patch」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。