メイズも未達の“金字塔”をふたたび達成　異次元の大谷翔平のMVP獲得を米老舗誌は確実視「その能力は、ほとんど前代未聞だ」

打撃でまた一つ金字塔を打ち立てた大谷(C)Getty Images

またも前人未到の記録を日本の偉才が打ち立てた。

現地時間9月26日、大谷翔平（ドジャース）は、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に今季20個目の盗塁を成功させ、54本塁打と合わせて「50-20（50本塁打、20盗塁）」に到達。「54-59」を記録した昨季に続く、複数回の達成は史上初の快挙となった。

【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック

そもそも「50本塁打＆20盗塁」の達成は、MLBの歴史では稀有だ。達成者は大谷、そしてウィリー・メイズ（1955年／51本塁打、24盗塁）、ブレイディ・アンダーソン（1996年／50本塁打、21盗塁）、ケン・グリフィーJr.（1998年／56本塁打、20盗塁）、アレックス・ロドリゲス（2007年／54本塁打、24盗塁）しかいない。

それだけの偉業を大谷は2度。それも投手との“兼業”をしながらやってのけたのである。それだけでも十分に彼の異能ぶりが示されていると言えよう。

規格外さを、目に見える“結果”で証明している大谷。ゆえにナショナル・リーグのMVPを巡る議論も、「1強」という見方が強まっている。米老舗誌『Sports Illustrated』は、アメリカン・リーグの同レースについて「近年のMLB史上で最も熾烈な争いの一つと言える」と強調した上で、「ナショナル・リーグのMVP争いは、二刀流スーパースターであるショウヘイ・オオタニが2年連続で受賞する見込みだ。こっちはほぼ決着がついている」と断言した。