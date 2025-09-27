テレビ朝日系「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ 今でも好きですか？」が２７日に放送され、藤本美貴、品川庄司・庄司智春がＭＣを務めた。

よゐこ・濱口優、タレント・南明奈夫妻が登場。交際のきっかけなどを振り返った。

濱口と南は２０１８年に結婚。１８歳差婚でも話題を集めた。

南は交際のきっかけについて「和田アキ子さんのお誕生日会行ったときですね。私が１人でポツンとしてたんです。人見知りで他の人ともしゃべれなくて。そしたら、その何個か隣のテーブルにいた優さんのチーム。そこから優さんが『こっちにおいでよ。１人なら』って。その席に、お仲間に入れてくれたんですよね」と振り返った。

濱口は「そこでみんな普通に盛り上がってたんですけど。出川（哲朗）さんが急に『２人いい感じだね！』とか。そんなこと、普段は絶対言わないんですけど…。それを言われて『そうですか？何言ってるんですか？』みたいな感じで。（出川が）『じゃあ、もう２人で連絡先を交換したら？』って。出川さんが交換しなよって言ってくれなかったら、僕は（南に連絡先を）聞けなかった」と出川がキューピッドになってくれたことを照れながら明かしていた。