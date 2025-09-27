「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、喧嘩自慢対抗戦で千葉と名古屋が激突。２−２で迎えた大将戦で、名古屋代表の“尾張の暴走愚連隊”暴君つよしが、千葉代表の“戦うセールスマン”タンク内藤を延長判定５−０で下し、名古屋が勝利を収めた。その後は大宮、北海道、大阪の喧嘩自慢が金網になだれ込んで騒然となった。

激しい肉弾戦となった大将戦は、タンクが前に出る展開でペースを握ったが、判定は５票中３票がドローで延長へ。延長終了間際に暴君のパンチが顔面を捉え、タンクが膝をついてダウン。勝負が決した。

インタビューでは暴君が「１２月に大宮喧嘩自慢とやりたい」と宣言。そして「ＲＩＺＩＮに出たいと思ってます。無名の奴が何言ってんだと思うかも。この暴君、格闘技界に新たな旋風を巻き起こすんでよろしくお願いします」と語った。

試合後は大宮、北海道、大阪の喧嘩自慢が金網になだれ込み、無茶苦茶な状況に。瓜田純士や溝口勇児ＣＯＯもリングに入り、事態の収拾に努めたが、あちこちで乱闘が起こり、騒然。溝口氏もブチ切れた様子で「やめろ！」と怒声を響かせた。その後、１２月は名古屋−大宮の流れになった。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐｓ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）で視聴できる。